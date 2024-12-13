Créateur de Vidéos d'Actualités de Fusion pour des Mises à Jour Rapides et Professionnelles

Créez des annonces convaincantes de fusions et acquisitions pour les investisseurs et les employés en utilisant la capacité "Text-to-video from script" alimentée par l'AI de HeyGen.

Créez une vidéo convaincante d'une minute expliquant notre récente fusion d'entreprise pour les employés internes, détaillant les avantages stratégiques et le plan d'intégration. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant des graphiques et des illustrations, complété par une voix off autoritaire. Exploitez la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour transformer sans effort un script détaillé en une présentation soignée avec des avatars AI réalistes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'actualité d'acquisition percutante de 45 secondes destinée aux investisseurs, résumant les implications financières de l'accord et les perspectives de croissance future. La vidéo doit avoir un style visuel d'entreprise dynamique et engageant, utilisant des séquences B-roll professionnelles de la "Médiathèque/support de stock" de HeyGen, associées à une voix off sophistiquée et rassurante générée via les outils de "Génération de voix off".
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de mise à jour concise de 30 secondes sur l'avancement de la fusion, destinée à une distribution en ligne à un public plus large via les réseaux sociaux. Le style visuel doit être moderne et rapide, utilisant des "modèles de vidéos d'actualités" pour une création rapide, et comporter des sous-titres synchronisés pour garantir l'accessibilité, améliorée par la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen. L'audio doit être net et engageant, reflétant la diffusion rapide de l'information.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de présentation technique d'une minute et trente secondes pour les partenaires potentiels, démontrant la synergie technologique des entités combinées. Cette vidéo nécessite une présentation visuelle élégante et de marque, cohérente avec notre identité d'entreprise, et une piste audio claire et informative. Utilisez la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation d'aspect-ratio" de HeyGen pour garantir un affichage optimal sur diverses plateformes et incorporez des "avatars AI" pour présenter de manière engageante des détails techniques complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités de Fusion

Créez des vidéos d'actualités de fusion professionnelles et engageantes pour communiquer efficacement des mises à jour vitales aux employés et aux investisseurs.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger ou coller votre script d'actualités de fusion. Le **générateur de script AI** de notre plateforme vous aidera à créer des récits convaincants, transformant votre texte en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et la Voix
Choisissez parmi notre gamme d'**avatars AI exécutifs** pour présenter vos actualités avec une présence à l'écran professionnelle et autoritaire.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Mise en Page
Appliquez les **contrôles de branding** de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que votre annonce de fusion s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Utilisez notre **fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio** pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes. Exportez votre annonce de fusion finale dans des formats comme MP4 pour une diffusion en ligne facile.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Annonces d'Entreprise à Fort Impact

.

Diffusez des actualités de fusion professionnelles et percutantes aux investisseurs et parties prenantes avec des vidéos dynamiques générées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles d'actualités de fusion ?

HeyGen utilise des outils vidéo AI avancés, y compris des avatars AI exécutifs et une plateforme intuitive, pour vous aider à concevoir rapidement des vidéos d'actualités d'acquisition impressionnantes. Vous pouvez transformer votre script en un reportage d'actualités poli et professionnel avec des modèles de vidéos d'actualités prêts à l'emploi.

HeyGen propose-t-il un générateur de script AI et des capacités de texte à vidéo ?

Oui, HeyGen dispose d'un générateur de script AI qui rédige des scripts clairs et convaincants, associé à une capacité robuste de texte à vidéo à partir de script. Cela permet une création vidéo native rapide, transformant une seule invite en une vidéo complète et de haute qualité de manière efficace en utilisant des outils alimentés par l'AI.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding des annonces d'entreprise avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser les mises en page et les éléments de branding au sein de modèles de vidéos professionnellement conçus. Vous pouvez également intégrer votre logo et ajuster les ratios d'aspect pour des communications internes et externes cohérentes.

Puis-je obtenir des voix off et un contenu visuel de haute qualité avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen prend en charge la génération de voix off autoritaires en utilisant des outils avancés de synthèse vocale pour une livraison naturelle et consciente des émotions. Combiné avec une médiathèque intégrée, un support de stock et des options pour des transitions fluides, vos vidéos auront un aspect et un son professionnels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo