Créez des annonces convaincantes de fusions et acquisitions pour les investisseurs et les employés en utilisant la capacité "Text-to-video from script" alimentée par l'AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo d'actualité d'acquisition percutante de 45 secondes destinée aux investisseurs, résumant les implications financières de l'accord et les perspectives de croissance future. La vidéo doit avoir un style visuel d'entreprise dynamique et engageant, utilisant des séquences B-roll professionnelles de la "Médiathèque/support de stock" de HeyGen, associées à une voix off sophistiquée et rassurante générée via les outils de "Génération de voix off".
Développez une vidéo de mise à jour concise de 30 secondes sur l'avancement de la fusion, destinée à une distribution en ligne à un public plus large via les réseaux sociaux. Le style visuel doit être moderne et rapide, utilisant des "modèles de vidéos d'actualités" pour une création rapide, et comporter des sous-titres synchronisés pour garantir l'accessibilité, améliorée par la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen. L'audio doit être net et engageant, reflétant la diffusion rapide de l'information.
Concevez une vidéo de présentation technique d'une minute et trente secondes pour les partenaires potentiels, démontrant la synergie technologique des entités combinées. Cette vidéo nécessite une présentation visuelle élégante et de marque, cohérente avec notre identité d'entreprise, et une piste audio claire et informative. Utilisez la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation d'aspect-ratio" de HeyGen pour garantir un affichage optimal sur diverses plateformes et incorporez des "avatars AI" pour présenter de manière engageante des détails techniques complexes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Vidéos d'Annonces d'Entreprise Engagantes.
Créez rapidement des annonces de fusion et d'acquisition convaincantes pour diverses plateformes.
Améliorez la Formation Interne sur les Fusions.
Améliorez la compréhension et la rétention des informations critiques sur les fusions et acquisitions par les employés grâce à des vidéos AI engageantes.
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles d'actualités de fusion ?
HeyGen utilise des outils vidéo AI avancés, y compris des avatars AI exécutifs et une plateforme intuitive, pour vous aider à concevoir rapidement des vidéos d'actualités d'acquisition impressionnantes. Vous pouvez transformer votre script en un reportage d'actualités poli et professionnel avec des modèles de vidéos d'actualités prêts à l'emploi.
HeyGen propose-t-il un générateur de script AI et des capacités de texte à vidéo ?
Oui, HeyGen dispose d'un générateur de script AI qui rédige des scripts clairs et convaincants, associé à une capacité robuste de texte à vidéo à partir de script. Cela permet une création vidéo native rapide, transformant une seule invite en une vidéo complète et de haute qualité de manière efficace en utilisant des outils alimentés par l'AI.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding des annonces d'entreprise avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser les mises en page et les éléments de branding au sein de modèles de vidéos professionnellement conçus. Vous pouvez également intégrer votre logo et ajuster les ratios d'aspect pour des communications internes et externes cohérentes.
Puis-je obtenir des voix off et un contenu visuel de haute qualité avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen prend en charge la génération de voix off autoritaires en utilisant des outils avancés de synthèse vocale pour une livraison naturelle et consciente des émotions. Combiné avec une médiathèque intégrée, un support de stock et des options pour des transitions fluides, vos vidéos auront un aspect et un son professionnels.