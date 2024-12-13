Générateur de Vidéo de Menu : Créez des Menus Numériques Engagés

Créez facilement des menus numériques captivants en utilisant des Modèles & scènes pour personnaliser et animer vos offres afin d'augmenter les ventes et les promotions sur les réseaux sociaux.

Créez une vidéo vibrante de 30 secondes montrant comment un restaurant animé met à jour son menu en utilisant un Générateur de Vidéo Alimentaire par IA. Ciblez les propriétaires de restaurants et les blogueurs culinaires avec des visuels alléchants de nouveaux plats, accompagnés d'une voix off dynamique et invitante, le tout généré de manière fluide grâce à la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo pour narrer les délices culinaires.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative élégante de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les gestionnaires de cafés, illustrant la simplicité de convertir des offres statiques en menus numériques dynamiques. Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et moderne avec une voix off amicale et claire, soulignant comment les divers Modèles & scènes de HeyGen rendent la création d'un générateur de vidéo de menu professionnel sans effort.
Exemple de Prompt 2
Développez une pièce promotionnelle élégante de 60 secondes destinée aux gestionnaires de restaurants de charme et aux services de traiteur, montrant avec quelle facilité ils peuvent personnaliser les menus pour des offres saisonnières. Employez une esthétique visuelle sophistiquée avec une voix off chaleureuse et descriptive, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler le charme unique et la flexibilité de leurs offres. Cette vidéo capturera l'essence des expériences culinaires sur mesure.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité dynamique de 30 secondes pour les équipes marketing et les gestionnaires de réseaux sociaux dans l'industrie alimentaire, en mettant l'accent sur des animations engageantes qui donnent vie aux éléments du menu. La vidéo doit être rapide, visuellement riche, et accompagnée d'une musique de fond énergique, démontrant comment la fonctionnalité de redimensionnement & exportation des formats d'image de HeyGen optimise ces créations du Générateur de Vidéo Alimentaire par IA pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Menu

Transformez votre menu statique en une expérience vidéo engageante qui met en valeur vos délicieuses offres et captive vos clients en toute simplicité.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de Modèles & scènes conçus professionnellement pour commencer votre vidéo de menu, établissant la base parfaite pour les offres de votre restaurant.
2
Step 2
Personnalisez Votre Menu
Ajoutez facilement vos éléments de menu, prix et descriptions pour personnaliser les menus. Ajustez les couleurs et les contrôles de branding pour refléter parfaitement l'identité de votre restaurant.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Narration
Améliorez votre vidéo de menu avec des animations captivantes et du contenu de la bibliothèque multimédia. Engagez davantage votre audience en utilisant la génération de voix off pour une narration professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de menu dynamique et utilisez le redimensionnement des formats d'image & les exportations pour un affichage optimal sur les menus numériques ou les promotions sur les réseaux sociaux.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages de Clients pour les Éléments de Menu

Créez des vidéos convaincantes mettant en avant les retours des clients pour souligner les choix de menu populaires et renforcer la confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les menus numériques de mon restaurant avec l'IA ?

HeyGen vous permet de transformer vos menus numériques en expériences vidéo engageantes grâce à des outils alimentés par l'IA. Personnalisez facilement les menus avec des visuels époustouflants, des avatars IA et des voix off professionnelles pour captiver votre audience et présenter vos plats de manière créative.

Est-il facile de créer une vidéo de menu avec le Générateur de Vidéo Alimentaire par IA de HeyGen ?

Oui, la plateforme intuitive de HeyGen rend la création d'une vidéo de menu simple. Utilisez notre éditeur glisser-déposer convivial et une variété de modèles pour générer rapidement des vidéos professionnelles à partir de votre script, sans avoir besoin de compétences approfondies en montage vidéo.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos de menu pour différentes plateformes avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant de personnaliser vos vidéos de menu avec votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez également optimiser vos vidéos pour diverses plateformes avec le redimensionnement des formats d'image et des options d'exportation flexibles, garantissant qu'elles sont adaptées aux mobiles et parfaites pour les promotions sur les réseaux sociaux.

Comment HeyGen utilise-t-il les avatars IA et les voix off pour mon créateur de menu de restaurant ?

HeyGen intègre de manière fluide les avatars IA et la génération de voix off pour améliorer votre créateur de menu de restaurant. Il vous suffit d'entrer votre script, et l'IA de HeyGen donnera vie à vos éléments de menu avec des présentateurs virtuels engageants et des voix naturelles, créant des vidéos de menu dynamiques et mémorables.

