Générateur de Vidéos Tutoriels de Menu : Créez des Guides Engagés

Augmentez vos ventes avec des vidéos de menu époustouflantes. Créez facilement des tutoriels personnalisés en utilisant les Modèles & scènes de HeyGen pour une personnalisation sans effort.

250/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo tutorielle interactive de 45 secondes pour les petits entrepreneurs montrant comment utiliser un 'Créateur de Vidéo de Menu' pour mettre en avant de nouvelles offres saisonnières, présentée avec un avatar AI engageant et des visuels clairs et instructifs.
Exemple de Prompt 2
Développez une annonce concise de 15 secondes pour les réseaux sociaux afin d'aider les marketeurs de restaurants à augmenter les ventes d'un dessert en édition limitée, en utilisant des visuels dynamiques, une musique de fond tendance et des sous-titres percutants pour capter l'attention instantanément.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative soignée de 60 secondes pour les organisateurs d'événements cherchant à personnaliser leurs 'vidéos de menu' pour un événement d'entreprise, avec un style visuel élégant, une musique de fond apaisante et une conversion texte-en-vidéo fluide à partir de la narration du script.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos tutoriels de menu

Créez facilement des vidéos de menu engageantes avec notre générateur alimenté par AI, transformant votre contenu en tutoriels captivants qui augmentent l'engagement et les ventes pour les menus numériques.

1
Step 1
Créez votre Script
Transformez facilement votre contenu de menu en vidéo dynamique en utilisant notre puissant AI Texte-en-Vidéo.
2
Step 2
Personnalisez vos Visuels
Personnalisez votre tutoriel en sélectionnant parmi une gamme de Modèles & scènes professionnels, correspondant parfaitement au style de votre marque.
3
Step 3
Générez un Audio Engagé
Améliorez votre vidéo tutorielle de menu avec une génération de voix off professionnelle pour des instructions claires et concises.
4
Step 4
Affinez et Partagez
Peaufinez votre vidéo tutorielle avec des sous-titres automatiques, assurant la clarté pour tous les spectateurs avant l'exportation finale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation du Personnel sur les Menus avec l'AI

.

Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation sur les menus interactives et mémorables, augmentant considérablement l'engagement et la rétention du personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les restaurateurs à créer des vidéos de menu engageantes ?

Les outils AI de HeyGen permettent aux restaurateurs de générer facilement des menus numériques captivants et des vidéos tutoriels. Avec des avatars AI et l'AI Texte-en-Vidéo, vous pouvez rapidement créer du contenu professionnel conçu pour augmenter les ventes et engager les clients.

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que Créateur de Vidéo de Menu ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de menu professionnelles et de contenu tutoriel avec son éditeur vidéo intuitif et ses modèles gratuits. Vous pouvez personnaliser chaque aspect, de la musique de fond à la génération de voix off, assurant que votre marque se démarque sur les réseaux sociaux.

L'AI de HeyGen peut-elle générer des voix off et des sous-titres réalistes pour mes vidéos tutoriels de menu ?

Oui, les outils AI avancés de HeyGen permettent une génération de voix off fluide dans plusieurs langues, assurant une communication claire pour vos vidéos tutoriels de menu. De plus, la plateforme ajoute automatiquement des sous-titres précis, rendant votre contenu accessible à un public plus large.

Quel niveau de personnalisation est disponible pour les menus numériques créés avec HeyGen ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour vos menus numériques et votre contenu vidéo. Vous pouvez personnaliser vos vidéos avec des contrôles de marque, intégrer votre logo et utiliser une large gamme de ressources de la bibliothèque multimédia pour créer un look unique et professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo