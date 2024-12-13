Améliorez les compétences du personnel avec un créateur de vidéos de formation au menu
Rationalisez votre processus de formation des employés et assurez la maîtrise du menu au sein de votre équipe en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes mettant en avant les nouveaux menus numériques de votre restaurant, destinée à attirer de potentiels clients. Utilisez des modèles et des scènes accrocheurs de HeyGen, associés à un texte-à-vidéo concis à partir d'un script pour mettre en valeur les plats signature avec un style visuel sophistiqué et une musique de fond invitante.
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour une cafétéria animée, détaillant le menu hebdomadaire et comment accéder aux menus QR pour les informations diététiques. Cette vidéo, destinée aux étudiants et au personnel, doit maintenir une esthétique visuelle claire et accessible avec des sous-titres/captions facilement compréhensibles pour tous les spectateurs, incorporant des images pertinentes de la bibliothèque de médias/stock pour illustrer les options alimentaires.
Produisez une vidéo de formation interne professionnelle de 90 secondes pour les managers de restaurant d'une chaîne, axée sur le maintien de la cohérence de la marque lors de la mise à jour des affichages de menus locaux. La vidéo doit avoir un style visuel poli et de marque, utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour assurer un message précis, et en tirant parti du redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio pour adapter sans effort le contenu à divers écrans numériques dans différentes configurations de restaurant.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation au menu des employés.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec des vidéos alimentées par l'IA, garantissant que le personnel maîtrise les détails du menu et les protocoles de service.
Élargissez la diffusion des connaissances sur le menu.
Créez des cours plus complets et atteignez tous les apprenants dans le monde entier, standardisant les connaissances sur le menu au sein de votre organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation au menu engageantes ?
HeyGen utilise une IA avancée pour transformer les scripts en vidéos de formation au menu dynamiques, rendant le processus de création intuitif. Vous pouvez utiliser des avatars AI et une génération de voix off fluide dans nos divers modèles pour produire un contenu professionnel et engageant efficacement, réalisant l'intention créative derrière vos supports de formation.
Puis-je personnaliser les vidéos de menu pour qu'elles correspondent à l'esthétique de ma marque avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des options de personnalisation robustes, y compris des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, garantissant que vos vidéos de menu reflètent parfaitement l'esthétique de votre marque. Notre plateforme vous aide à maintenir la cohérence de la marque sur tous vos menus alimentaires numériques et contenus promotionnels, améliorant votre production créative.
Quels types de vidéos liées au menu puis-je générer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez générer une large gamme de vidéos liées au menu, allant des vidéos de formation des employés et du contenu de formation au menu pour le personnel à des vidéos de menu social dynamiques et des publicités promotionnelles de menu. Notre plateforme polyvalente permet la création de contenu visuel très attrayant pour diverses applications, y compris les menus QR.
À quelle vitesse puis-je produire des vidéos alimentaires prêtes à être publiées avec HeyGen ?
HeyGen accélère considérablement la production de vidéos alimentaires prêtes à être publiées en convertissant vos scripts textuels en visuels captivants avec l'IA. Notre interface intuitive, combinée à des modèles prêts à l'emploi et des scripts alimentés par l'IA, vous permet de générer rapidement du contenu vidéo de haute qualité sans expérience approfondie en montage vidéo, optimisant votre flux de travail créatif.