Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle concise de 15 secondes ciblant les propriétaires de petits cafés et les promoteurs de plats du jour, visant à mettre en avant rapidement les menus quotidiens et les offres à durée limitée. Le style visuel doit être lumineux et frais, avec des coupes rapides de divers articles, accompagné d'une musique acoustique légère, et en utilisant les modèles vidéo personnalisables de HeyGen pour garantir un aspect soigné et professionnel sans montage intensif.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo narrative élégante de 60 secondes pour les restaurants haut de gamme et les marques culinaires cherchant à transmettre leur histoire culinaire unique et leur cohérence de marque. La vidéo doit présenter des plans cinématographiques avec un éclairage chaud et accueillant, souligné par une musique instrumentale sophistiquée, et incorporer un avatar AI de HeyGen pour présenter subtilement le patrimoine de l'établissement et ses plats signature, favorisant une connexion plus profonde avec un public exigeant.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo informative de 45 secondes pour les restaurants visant à mettre en avant leurs menus vidéo numériques modernes et à démontrer leur nature interactive et engageante. L'esthétique visuelle doit être élégante et épurée, avec des transitions fluides montrant une navigation facile à travers le menu, soutenue par une musique instrumentale apaisante, et en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour décrire clairement les fonctionnalités et les promotions.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Présentation de Menus

Créez facilement des vidéos de présentation de menus époustouflantes, alimentées par l'AI, pour captiver vos clients et élever la présence numérique de votre restaurant avec des visuels alimentaires appétissants.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle ou Saisissez du Texte
Commencez par choisir parmi des modèles vidéo personnalisables ou entrez les détails de votre menu pour utiliser notre fonctionnalité de texte-à-vidéo, posant ainsi les bases de vos menus vidéo numériques.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Menu
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des visuels alimentaires appétissants et des descriptions détaillées pour chaque élément, assurant une présentation dynamique des éléments grâce au support de la bibliothèque multimédia.
3
Step 3
Améliorez avec des Outils AI et de l'Audio
Appliquez des effets vidéo captivants et intégrez la génération de voix off ou des sous-titres/légendes pour mettre clairement en avant vos éléments de menu et offres spéciales en utilisant des outils AI.
4
Step 4
Exportez et Promouvez Votre Vidéo de Menu
Générez votre vidéo de menu finale en sortie de résolution 4K époustouflante, optimisée pour divers ratios d'aspect, et promouvez-la sur les plateformes de réseaux sociaux pour augmenter l'engagement de vos restaurants.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages de Clients pour les Éléments de Menu

Générez des vidéos AI engageantes mettant en vedette des avis clients et des expériences positives, renforçant la confiance et promouvant vos offres de menu appétissantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de menus vidéo numériques captivants pour les restaurants ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen offre une interface intuitive et des modèles vidéo personnalisables, permettant aux restaurants de produire facilement des menus vidéo numériques dynamiques et professionnels. Vous pouvez mettre en avant des visuels alimentaires appétissants et utiliser des effets vidéo captivants pour vraiment engager votre audience et augmenter les ventes.

Puis-je personnaliser mes vidéos de présentation de menus pour correspondre à l'identité et au style uniques de mon restaurant avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos styles personnalisés dans vos vidéos de présentation de menus. Cela garantit une cohérence de marque sur toutes vos offres promotionnelles et menus vidéo numériques, personnalisant et perfectionnant votre storytelling culinaire.

Quels outils AI avancés HeyGen propose-t-il pour améliorer la présentation visuelle des éléments de menu dans mes vidéos ?

HeyGen utilise des outils AI puissants pour créer des images de menu conçues par AI et faciliter la présentation dynamique des éléments avec des fonctionnalités telles que la correction des couleurs appétissantes et les styles de présentation alimentaire tendance. Cette amélioration visuelle rend vos vidéos de marketing alimentaire très attrayantes et interactives.

Quelle est la qualité de sortie des vidéos de menus générées par HeyGen, et comment peuvent-elles être utilisées pour la promotion ?

HeyGen garantit un standard élevé de qualité visuelle, offrant une sortie en résolution 4K pour vos vidéos de menus. Ces vidéos de marketing alimentaire professionnelles sont parfaites pour la promotion sur les réseaux sociaux, la signalisation numérique, ou toute plateforme où vous souhaitez promouvoir efficacement les menus et les plats avec une intégration d'appel à l'action.

