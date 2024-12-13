Créez une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les nouveaux mentorés rejoignant un programme de mentorat en ligne, visant un ton chaleureux et professionnel. Cette vidéo doit présenter la structure et les avantages du programme, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés, complétée par une génération de voix off claire pour guider le public de manière fluide. Le style visuel doit être accueillant et épuré, avec une musique de fond douce.

