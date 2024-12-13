Créateur de Vidéos de Mentorat : Simplifiez Votre Contenu de Formation

Créez des vidéos de mentorat personnalisées et professionnelles avec des avatars AI réalistes, rendant l'apprentissage plus interactif et accessible.

Créez une vidéo d'intégration de 60 secondes pour les nouveaux mentorés rejoignant un programme de mentorat en ligne, visant un ton chaleureux et professionnel. Cette vidéo doit présenter la structure et les avantages du programme, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés, complétée par une génération de voix off claire pour guider le public de manière fluide. Le style visuel doit être accueillant et épuré, avec une musique de fond douce.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle captivante de 45 secondes pour attirer des participants potentiels à un nouveau cours de mentorat, en mettant en avant ses propositions de valeur uniques. Concevez cette vidéo pour être dynamique et énergique, en utilisant les Modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour présenter un contenu engageant et le Texte-en-vidéo à partir de script pour un message rapide et percutant. Le public cible est constitué de professionnels cherchant à progresser dans leur carrière, et l'audio doit comporter une bande sonore moderne et entraînante.
Exemple de Prompt 2
Comment un créateur de vidéos de mentorat peut-il vraiment favoriser la croissance ? Illustrez cela dans une vidéo informative de 30 secondes ciblant les individus explorant le développement personnel et professionnel. Employez un style visuel clair et concis avec les Sous-titres/captions de HeyGen pour une clarté maximale, en intégrant des médias pertinents de sa bibliothèque de médias/support de stock. L'audio doit être direct et professionnel, se concentrant exclusivement sur les avantages convaincants.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 50 secondes présentant une histoire de réussite en mentorat, destinée aux mentors en devenir et aux potentiels mentorés sceptiques pour instaurer la confiance et démontrer l'impact. Le style visuel et audio doit être authentique et réconfortant, avec un ton sincère. Exploitez les capacités du logiciel de création de vidéos de formation de HeyGen en utilisant des avatars AI pour narrer un parcours personnel captivant et en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour garantir un rendu parfait sur diverses plateformes de médias sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de mentorat

Créez rapidement des vidéos de mentorat engageantes avec l'AI. Transformez vos connaissances en contenu visuel percutant pour inspirer et éduquer efficacement votre public.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par écrire ou coller votre script de mentorat. Notre plateforme transforme votre texte en contenu vidéo captivant, parfait pour le mentorat ou la formation en ligne.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Renforcez votre message en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs réalistes délivreront votre contenu vidéo de formation avec clarté et professionnalisme.
3
Step 3
Appliquez le Branding et le Style
Assurez-vous que votre vidéo de mentorat s'aligne avec l'identité de votre marque en utilisant nos contrôles de branding. Ajoutez facilement votre logo et les couleurs de votre entreprise pour une touche professionnelle.
4
Step 4
Générez et Partagez
Complétez votre projet avec une génération de voix off de haute qualité, automatiquement synchronisée avec votre script. Votre production avec le créateur de vidéos AI est alors prête pour un export et une distribution faciles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez Efficacement les Programmes de Mentorat

Créez rapidement des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux afin de promouvoir efficacement les programmes de mentorat et d'attirer de nouveaux participants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de tutoriels vidéo pour le mentorat en ligne ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui simplifie la création de tutoriels vidéo engageants pour vos programmes de mentorat en ligne. Utilisez le Texte-en-vidéo à partir de script et la génération de voix off professionnelle pour produire rapidement du contenu de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge les avatars AI pour une vidéo de programme de mentorat personnalisée ?

Oui, HeyGen propose divers avatars AI qui donnent vie à vos vidéos de programme de mentorat avec une touche humaine. Ces avatars peuvent délivrer votre contenu, rendant votre expérience de création de vidéos de formation hautement engageante et personnalisée.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les cours de mentorat professionnels ?

HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs spécifiques et vos polices dans vos cours de mentorat. Cela garantit que chaque vidéo de mentorat en ligne reflète votre identité de marque, améliorant le professionnalisme et la reconnaissance.

HeyGen peut-il être utilisé comme un logiciel complet de création de vidéos de formation ?

Absolument. HeyGen sert de puissant logiciel de création de vidéos de formation, vous permettant de générer une large gamme de contenus, des vidéos d'intégration détaillées aux vidéos promotionnelles convaincantes. Avec des Modèles et scènes personnalisables, vous pouvez produire efficacement du contenu engageant pour tout besoin de formation.

