Libérez la Croissance avec Notre Générateur de Formation au Mentorat

Créez des modules d'apprentissage personnalisés pour le développement professionnel et augmentez le retour sur investissement du mentorat en utilisant le Texte en vidéo à partir d'un script.

Découvrez comment une vidéo explicative de 45 secondes peut transformer la manière dont les professionnels des RH et les responsables de la formation et du développement lancent de nouveaux programmes de mentorat. Cette vidéo, avec son style visuel professionnel et épuré et sa bande sonore optimiste, peut démontrer la création sans effort d'un modèle de programme de mentorat robuste en utilisant un générateur de formation au mentorat alimenté par l'IA. L'utilisation de la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen garantit une production rapide et de haute qualité pour lancer votre programme rapidement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe, mettant en avant l'impact des outils d'IA pour le mentorat et la formation des employés. La vidéo doit présenter des visuels dynamiques et modernes et une voix off claire et concise, illustrant comment l'IA facilite des expériences d'apprentissage personnalisées pour les employés. Utilisez les "avatars IA" de HeyGen pour présenter des personnages de mentors diversifiés, rendant le contenu accessible et engageant pour un large public.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes pour les cadres et les stratèges de la formation et du développement, mettant en avant le retour sur investissement tangible du mentorat dans des programmes de mentorat bien structurés. Adoptez une approche visuelle de type infographie avec une narration confiante et autoritaire pour transmettre rapidement les principaux indicateurs et avantages d'une structure de programme optimisée. Cette vidéo peut être rapidement assemblée en utilisant les "Modèles et scènes" de HeyGen, rationalisant le message d'efficacité et de succès mesurable.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo pédagogique engageante de 90 secondes conçue pour les formateurs d'entreprise et les responsables de département, axée sur l'amélioration des compétences en leadership grâce à la formation des employés pilotée par l'IA. Le style visuel doit être engageant et basé sur des scénarios, soutenu par un ton amical et pédagogique, démontrant efficacement des applications pratiques. Utilisez la "Génération de voix off" de HeyGen pour produire une narration professionnelle, garantissant une qualité constante dans tous les modules de formation.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Formation au Mentorat

Concevez et mettez en œuvre sans effort des programmes de formation au mentorat complets avec des plateformes alimentées par l'IA, favorisant le développement professionnel et maximisant la croissance des employés.

1
Step 1
Créez la Structure de Votre Programme de Mentorat
Définissez les composants de base de votre programme de mentorat en utilisant une plateforme alimentée par l'IA. Utilisez un modèle de programme de mentorat pour établir rapidement les rôles, les objectifs et une structure de programme claire, posant les bases d'une formation efficace des employés et d'un développement professionnel.
2
Step 2
Générez du Contenu de Formation Personnalisé
Utilisez des outils d'IA pour le mentorat et la formation des employés afin de créer des modules d'apprentissage sur mesure. Entrez des prompts IA personnalisés pour développer du contenu axé sur les compétences en leadership et les domaines de développement spécifiques, garantissant un parcours d'apprentissage personnalisé pour les mentorés.
3
Step 3
Produisez des Leçons Vidéo Engagantes
Convertissez vos scripts de formation préparés en contenu vidéo dynamique en utilisant la capacité de Texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen. Choisissez parmi divers avatars IA pour présenter les modules, rendant l'expérience d'apprentissage interactive et évolutive pour l'ensemble de votre programme de mentorat.
4
Step 4
Affinez et Déployez Votre Programme
Améliorez vos vidéos de formation en ajoutant une génération de voix off pour plus de clarté et d'impact, et incluez facilement des sous-titres pour l'accessibilité. Enfin, distribuez votre contenu de formation au mentorat complet et piloté par l'IA à tous les participants, maximisant le retour sur investissement du mentorat et la croissance professionnelle.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivantes

Produisez des vidéos inspirantes et motivantes qui favorisent le développement professionnel et les compétences en leadership chez les mentors et les mentorés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les programmes de mentorat et de formation des employés ?

HeyGen utilise sa plateforme alimentée par l'IA pour révolutionner le mentorat et la formation des employés en transformant les scripts en contenu vidéo engageant. Nos avatars IA et les capacités de Texte en vidéo à partir d'un script permettent la création d'expériences d'apprentissage personnalisées et évolutives, rendant le développement professionnel plus accessible et impactant.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement du contenu de formation au mentorat engageant ?

Oui, HeyGen agit comme un puissant générateur de formation au mentorat, permettant une création rapide de contenu. Avec des modèles personnalisables, des avatars IA diversifiés et une génération de voix off fluide, vous pouvez rapidement produire des modules de développement professionnel de haute qualité qui captivent votre audience.

Comment HeyGen soutient-il l'apprentissage personnalisé dans les programmes de mentorat ?

HeyGen soutient l'apprentissage personnalisé au sein d'un programme de mentorat en permettant aux utilisateurs de créer du contenu vidéo sur mesure. Notre plateforme permet l'utilisation de prompts IA personnalisés et de contrôles de marque robustes pour délivrer des messages hautement pertinents et cohérents, garantissant que chaque mentoré bénéficie d'une expérience unique et engageante.

Quel rôle jouent les outils d'IA dans la mise à l'échelle du mentorat et de la formation des employés ?

Les outils d'IA de HeyGen pour le mentorat et la formation des employés sont cruciaux pour mettre à l'échelle les programmes de manière efficace. En utilisant des avatars IA et le Texte en vidéo à partir d'un script, les organisations peuvent maintenir une structure de programme cohérente tout en atteignant un public plus large avec un contenu de formation professionnel de haute qualité sans frais de production importants.

