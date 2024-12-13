Créateur de Vidéos de Session de Mentorat : Élevez Vos Programmes

Créez des programmes de mentorat en ligne captivants avec des avatars AI réalistes, personnalisant chaque session pour un engagement et un apprentissage plus profonds.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un message d'introduction de 60 secondes pour les nouveaux mentorés, conçu pour les mentors et les coordinateurs de programme, offrant un accueil chaleureux et fixant les attentes pour leur parcours. Le style visuel doit être amical et accueillant, mettant en scène divers "avatars AI" dans des environnements professionnels, parlant avec un ton conversationnel et encourageant. Ce prompt de "créateur de vidéos de session de mentorat" doit souligner la capacité de HeyGen à créer des mentors virtuels qui transmettent des informations clés de manière efficace et personnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, illustrant la rapidité et l'efficacité de la création de contenu marketing. Visuellement dynamique et entraînante, la vidéo doit incorporer des séquences et des graphiques vibrants de la "bibliothèque de médias/soutien de stock", accompagnés d'une musique de fond énergique et d'une voix off professionnelle. Montrez comment HeyGen fonctionne comme un "générateur de vidéos AI", permettant aux utilisateurs de créer rapidement des récits convaincants en utilisant des "modèles et scènes" préconstruits pour un impact immédiat.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative d'une minute pour les créateurs de contenu et les éducateurs en ligne, axée sur l'optimisation de la portée du contenu de "mentorat virtuel" sur différentes plateformes. Le style visuel et audio doit être moderne et adaptable, avec des comparaisons en écran partagé de différents ratios d'aspect et une voix claire et concise. Ce prompt doit démontrer les "sous-titres/captions" de HeyGen pour l'accessibilité et sa fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect", prouvant sa polyvalence en tant que "plateforme de création vidéo" complète pour divers besoins de distribution.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Session de Mentorat

Créez sans effort des vidéos de session de mentorat engageantes avec les puissants outils AI de HeyGen, transformant votre expertise en contenu visuel percutant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre script de session de mentorat ou vos points clés dans notre plateforme pour profiter d'une conversion texte en vidéo fluide.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour vous représenter ou représenter votre mentor, assurant une présence à l'écran professionnelle et engageante pour votre session de mentorat.
3
Step 3
Ajoutez un Branding Professionnel
Améliorez l'attrait de votre vidéo en appliquant le logo et les couleurs de votre marque grâce à nos contrôles de branding, garantissant un look cohérent et soigné qui renforce votre identité professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de mentorat en sélectionnant votre ratio d'aspect préféré et en l'exportant pour un partage facile sur toutes vos plateformes souhaitées.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez un Contenu de Mentorat Inspirant

Produisez des vidéos motivantes et inspirantes qui résonnent avec les mentorés, favorisant la croissance et une inspiration soutenue.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos de haute qualité en utilisant des "avatars AI" et la fonctionnalité "texte en vidéo à partir d'un script". Ce puissant "générateur de vidéos AI" transforme le contenu écrit en récits visuels captivants, rendant le processus efficace et accessible.

Quels contrôles de branding sont disponibles sur la plateforme de HeyGen ?

La "plateforme de création vidéo" de HeyGen offre des "contrôles de branding" robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques de votre marque et des polices personnalisées. Cela garantit que chaque "créateur de vidéos de formation" ou "créateur de vidéos de session de mentorat" que vous produisez maintient une identité de marque cohérente.

HeyGen peut-il aider à intégrer divers médias dans mes vidéos ?

Oui, HeyGen propose une vaste "bibliothèque de médias" et un "soutien de stock", vous permettant d'intégrer facilement une variété d'éléments dans vos vidéos. Vous pouvez également télécharger vos propres médias, enrichissant la richesse visuelle de vos "cours vidéo" ou présentations.

Quelle est la flexibilité de HeyGen pour différents formats vidéo et besoins de sortie ?

HeyGen prend en charge le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect", vous permettant d'adapter vos vidéos pour diverses plateformes, des réseaux sociaux aux présentations professionnelles. Cela garantit que votre contenu a l'air soigné et professionnel, quel que soit le contexte de visionnage ou le format souhaité.

