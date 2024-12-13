Créateur de Vidéos de Session de Mentorat : Élevez Vos Programmes
Créez des programmes de mentorat en ligne captivants avec des avatars AI réalistes, personnalisant chaque session pour un engagement et un apprentissage plus profonds.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez un message d'introduction de 60 secondes pour les nouveaux mentorés, conçu pour les mentors et les coordinateurs de programme, offrant un accueil chaleureux et fixant les attentes pour leur parcours. Le style visuel doit être amical et accueillant, mettant en scène divers "avatars AI" dans des environnements professionnels, parlant avec un ton conversationnel et encourageant. Ce prompt de "créateur de vidéos de session de mentorat" doit souligner la capacité de HeyGen à créer des mentors virtuels qui transmettent des informations clés de manière efficace et personnelle.
Produisez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux professionnels du marketing, illustrant la rapidité et l'efficacité de la création de contenu marketing. Visuellement dynamique et entraînante, la vidéo doit incorporer des séquences et des graphiques vibrants de la "bibliothèque de médias/soutien de stock", accompagnés d'une musique de fond énergique et d'une voix off professionnelle. Montrez comment HeyGen fonctionne comme un "générateur de vidéos AI", permettant aux utilisateurs de créer rapidement des récits convaincants en utilisant des "modèles et scènes" préconstruits pour un impact immédiat.
Développez une vidéo explicative d'une minute pour les créateurs de contenu et les éducateurs en ligne, axée sur l'optimisation de la portée du contenu de "mentorat virtuel" sur différentes plateformes. Le style visuel et audio doit être moderne et adaptable, avec des comparaisons en écran partagé de différents ratios d'aspect et une voix claire et concise. Ce prompt doit démontrer les "sous-titres/captions" de HeyGen pour l'accessibilité et sa fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect", prouvant sa polyvalence en tant que "plateforme de création vidéo" complète pour divers besoins de distribution.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez la Portée de Votre Cours de Mentorat.
Développez et distribuez efficacement des cours vidéo complets à un public mondial plus large, augmentant l'impact de votre mentorat.
Améliorez l'Engagement du Mentorat.
Augmentez la participation des mentorés et la rétention des connaissances avec du contenu vidéo dynamique alimenté par l'AI pour vos programmes de mentorat.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?
HeyGen simplifie la création de vidéos en permettant aux utilisateurs de générer des vidéos de haute qualité en utilisant des "avatars AI" et la fonctionnalité "texte en vidéo à partir d'un script". Ce puissant "générateur de vidéos AI" transforme le contenu écrit en récits visuels captivants, rendant le processus efficace et accessible.
Quels contrôles de branding sont disponibles sur la plateforme de HeyGen ?
La "plateforme de création vidéo" de HeyGen offre des "contrôles de branding" robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques de votre marque et des polices personnalisées. Cela garantit que chaque "créateur de vidéos de formation" ou "créateur de vidéos de session de mentorat" que vous produisez maintient une identité de marque cohérente.
HeyGen peut-il aider à intégrer divers médias dans mes vidéos ?
Oui, HeyGen propose une vaste "bibliothèque de médias" et un "soutien de stock", vous permettant d'intégrer facilement une variété d'éléments dans vos vidéos. Vous pouvez également télécharger vos propres médias, enrichissant la richesse visuelle de vos "cours vidéo" ou présentations.
Quelle est la flexibilité de HeyGen pour différents formats vidéo et besoins de sortie ?
HeyGen prend en charge le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect", vous permettant d'adapter vos vidéos pour diverses plateformes, des réseaux sociaux aux présentations professionnelles. Cela garantit que votre contenu a l'air soigné et professionnel, quel que soit le contexte de visionnage ou le format souhaité.