Générateur de Vidéo de Session de Mentorat : Créez des Vidéos d'Apprentissage Engagées

Transformez facilement vos scripts de mentorat en tutoriels vidéo engageants avec des avatars AI pour stimuler l'engagement des mentorés et développer vos cours en ligne.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel de logiciel de création de vidéo de formation de 90 secondes pour les nouveaux utilisateurs, détaillant un flux de travail spécifique étape par étape. La présentation visuelle doit être hautement pédagogique, avec des enregistrements d'écran clairs et des annotations, complétée par une voix off simple et informative. Assurez-vous que toutes les instructions clés sont facilement accessibles au public cible en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une clarté et une rétention maximales.
Exemple de Prompt 2
Développez un conseil de créateur de vidéo de mentorat en ligne de 45 secondes mettant en avant une astuce de productivité pour les professionnels. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et encourageante, incorporant des séquences vidéo pertinentes et une musique de fond entraînante. Pour un développement rapide et un aspect soigné, exploitez les modèles et scènes de HeyGen, vous permettant d'assembler rapidement un récit convaincant pour votre public de mentors en herbe.
Exemple de Prompt 3
Concevez un briefing de générateur de vidéo AI de 60 secondes en tant que vidéo d'intégration pour les nouveaux membres de l'équipe, résumant les protocoles techniques cruciaux. Le style visuel et audio doit être dynamique et concis, utilisant des visuels nets et une voix off professionnelle pour transmettre l'information efficacement. Assurez une large accessibilité sur diverses plateformes internes pour votre public employé en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Génération de Vidéo de Session de Mentorat

Créez des vidéos de mentorat engageantes sans effort. Transformez vos idées en guides visuels soignés avec des outils alimentés par l'AI conçus pour un apprentissage percutant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre contenu de mentorat. Utilisez notre capacité "Texte-en-vidéo à partir de script" pour transformer instantanément vos conseils écrits en une vidéo dynamique, en exploitant la puissance de la technologie "texte-en-vidéo".
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi divers "avatars AI" pour vous représenter ou représenter votre marque, assurant une présence professionnelle et engageante.
3
Step 3
Affinez avec la Marque & l'Audio
Appliquez vos "contrôles de marque (logo, couleurs)" uniques pour maintenir une apparence et une sensation cohérentes sur tout votre contenu. Améliorez encore la clarté avec la génération de voix off professionnelle.
4
Step 4
Générez et Distribuez Votre Session
Produisez votre vidéo soignée en utilisant le "générateur de vidéo de session de mentorat". Utilisez le "redimensionnement et exportation des formats d'image" pour préparer votre contenu pour diverses plateformes, prêt pour l'engagement des mentorés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirer et Motiver

Produisez des vidéos motivationnelles convaincantes pour guider et encourager les mentorés dans leur parcours d'apprentissage et de développement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de contenu vidéo de formation en utilisant l'AI ?

HeyGen agit comme un puissant logiciel de création de vidéos de formation, permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos dynamiques sans effort. Il exploite la technologie de générateur de vidéo AI, y compris des avatars AI réalistes et une conversion texte-en-vidéo fluide, pour rationaliser le processus de production de matériel pédagogique engageant.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour une production efficace de script-en-vidéo ?

HeyGen excelle dans la production de script-en-vidéo en fournissant des outils complets pour transformer du contenu écrit en vidéos soignées. Les utilisateurs peuvent utiliser la génération de voix off avancée et les sous-titres/captions automatiques pour garantir une sortie de haute qualité, en faisant une plateforme conviviale et robuste pour la création vidéo professionnelle.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les cours en ligne professionnels et les vidéos de mentorat ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes qui vous permettent d'intégrer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise dans vos vidéos. Cela garantit que tous vos cours en ligne et le contenu du générateur de vidéo de session de mentorat maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

Comment HeyGen facilite-t-il la conversion de présentations existantes en tutoriels vidéo engageants ?

HeyGen simplifie le processus de transformation de contenu statique en vidéo dynamique, en prenant spécifiquement en charge la conversion de PowerPoint en vidéo. Vous pouvez facilement importer vos présentations, ajouter des avatars AI et la génération de voix off, et exporter des tutoriels vidéo professionnels qui améliorent l'apprentissage et l'engagement des mentorés.

