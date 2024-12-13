Créateur de Vidéos pour Programme de Mentorat : Créez un Apprentissage Engagé

Générez facilement des modules d'apprentissage en ligne engageants avec notre fonctionnalité de texte-à-vidéo, simplifiant votre production vidéo.

Créez une vidéo convaincante d'une minute expliquant les principaux avantages et la structure de votre nouveau programme de mentorat, ciblant les mentors et mentorés potentiels en entreprise. Le style visuel doit être professionnel et inspirant, avec une musique de fond instrumentale calme et une narration claire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre script détaillé en contenu éducatif captivant, en veillant à ce que chaque message clé soit parfaitement articulé.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment les professionnels des RH peuvent-ils produire rapidement des vidéos d'intégration de haute qualité pour leur programme de mentorat ? Générez une vidéo énergique de 45 secondes montrant la facilité d'utilisation d'une plateforme conviviale pour créer une formation percutante. Le style visuel et audio doit être moderne et dynamique, avec une voix off professionnelle. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés, rendant le contenu dynamique et accessible pour les nouveaux employés et participants.
Exemple de Prompt 2
Concevez un tutoriel vidéo complet de 2 minutes pour les mentorés sur 'Comment définir des objectifs de mentorat efficaces', destiné aux personnes engagées dans l'apprentissage en ligne. Le style visuel doit être clair, pédagogique et encourageant, utilisant des captures d'écran ou des graphiques faciles à suivre, accompagnés d'une voix chaleureuse et encourageante. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen, rendant les concepts complexes faciles à comprendre et à suivre pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes mettant en avant les contrôles de branding disponibles pour votre contenu de développement professionnel. Ciblez les équipes marketing ou les administrateurs de programme cherchant à maintenir une identité visuelle cohérente. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et percutant avec une narration professionnelle. Utilisez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour démontrer à quel point il est facile d'intégrer des éléments de branding dans toute votre production vidéo.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Programme de Mentorat

Créez facilement du contenu vidéo professionnel et engageant pour votre programme de mentorat, en utilisant l'AI pour simplifier la production du script à l'écran.

1
Step 1
Collez Votre Script de Programme de Mentorat
Commencez par coller votre contenu écrit pour votre vidéo de programme de mentorat directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo convertit instantanément votre texte en dialogue parlé.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter visuellement le contenu de votre programme de mentorat, donnant vie à votre message.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Incorporez l'identité unique de votre programme avec les contrôles de branding. Personnalisez les couleurs, ajoutez votre logo et assurez-vous que votre vidéo s'aligne parfaitement avec les directives de votre organisation.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Programme
Finalisez votre vidéo de mentorat professionnelle avec notre génération de vidéo de bout en bout. Exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect, prête à être partagée avec les mentorés et mentors.

Cas d'Utilisation

Créer Rapidement du Contenu de Programme

Produisez rapidement des clips vidéo et des tutoriels engageants pour les réseaux sociaux, améliorant la visibilité et l'apprentissage du programme.

Questions Fréquemment Posées

Quelle est l'approche de HeyGen pour créer des vidéos de programme de mentorat ?

HeyGen offre une solution complète pour créer des vidéos de programme de mentorat en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Cette fonctionnalité facilite la production de contenu sans effort, garantissant des résultats de qualité professionnelle sans besoin de compétences spécialisées.

Comment HeyGen utilise-t-il les avatars AI dans la création de vidéos ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement intégrer des avatars AI dans vos projets vidéo, ajoutant un élément dynamique et engageant à votre contenu. Ces avatars améliorent l'expérience des spectateurs, rendant les vidéos éducatives et professionnelles plus captivantes.

HeyGen peut-il générer des voix off pour les vidéos éducatives ?

Oui, HeyGen propose la génération de voix off, permettant aux utilisateurs d'ajouter une narration claire et précise à leur contenu éducatif. Cette fonctionnalité prend en charge plusieurs langues et accents, garantissant que votre audience puisse suivre sans effort.

HeyGen prend-il en charge les modèles personnalisables et le branding ?

Absolument, la plateforme de HeyGen inclut des modèles personnalisables et des contrôles de branding. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs vidéos en ajoutant des logos, en ajustant les couleurs et en utilisant des modèles qui correspondent à leurs objectifs de branding.

