Développez une vidéo de formation de 90 secondes pour les mentors expérimentés, axée sur des techniques de communication avancées pour des vidéos de formation au mentorat professionnel efficaces. Le style visuel doit être soigné et professionnel, incorporant des graphiques clairs, accompagné d'une voix off autoritaire mais accessible, facilement générée par la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une création de contenu fluide à l'aide d'un logiciel de création de vidéos de formation.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes, parfaite pour les réseaux sociaux, ciblant de nouveaux mentors et mentorés potentiels pour mettre en avant les avantages convaincants de rejoindre votre initiative de création de contenu vidéo éducatif. Utilisez des couleurs vives et des montages rapides avec une musique de fond entraînante et du texte à l'écran, en exploitant les modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement un message accrocheur et persuasif.
Concevez une vidéo pédagogique de 2 minutes pour un cours vidéo en ligne, abordant les défis courants dans les relations mentor-mentoré et offrant des solutions pratiques. Le style visuel et audio doit être informatif et basé sur des scénarios, présentant des graphiques clairs de problème/solution avec une voix off calme et pédagogique, et assurer l'accessibilité pour tous les apprenants en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen, alimentés par un générateur de vidéo AI.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation au Mentorat

Transformez votre contenu de mentorat en vidéos de formation engageantes avec l'AI. Entrez simplement votre texte, personnalisez les visuels, et générez des vidéos professionnelles en quelques minutes.

Collez Votre Script
Commencez par coller votre script ou plan de formation dans la plateforme. Notre AI convertira automatiquement votre texte en vidéo, fournissant une base pour votre contenu de mentorat professionnel.
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour représenter votre mentor ou présentateur. Personnalisez davantage votre vidéo en sélectionnant des modèles et scènes adaptés au style de votre vidéo de formation.
Appliquez les Contrôles de Branding
Maintenez la cohérence de la marque en appliquant le logo et les couleurs de votre entreprise à l'aide de nos contrôles de branding. Améliorez l'accessibilité pour tous les apprenants en ajoutant des sous-titres/captions automatiques.
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de formation au mentorat dans divers ratios d'aspect adaptés aux cours vidéo en ligne ou aux réseaux sociaux. Votre contenu prêt à être partagé est maintenant complet, alimenté par notre générateur de vidéo AI.

Promouvez les Programmes de Mentorat sur les Réseaux Sociaux

Promouvez facilement votre formation et vos programmes de mentorat en générant des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation au mentorat professionnel ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de formation au mentorat professionnel. Avec ses capacités de texte-à-vidéo, vous pouvez transformer des scripts en contenu engageant en utilisant divers modèles et scènes, simplifiant ainsi l'ensemble de votre processus de production.

Puis-je personnaliser le style visuel et le branding de mes vidéos avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour une production vidéo personnalisée. Vous pouvez également personnaliser davantage votre message en choisissant parmi une large gamme d'avatars AI et en utilisant la bibliothèque multimédia/stock robuste.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour les cours vidéo de mentorat en ligne ?

HeyGen sert de créateur de vidéos de mentorat en ligne exceptionnel, accélérant la production de cours vidéo en ligne de haute qualité. Ses fonctionnalités comme la génération de voix off, les sous-titres/captions automatiques, et le redimensionnement et exportation flexibles des ratios d'aspect garantissent que votre contenu éducatif est accessible et soigné pour n'importe quelle plateforme.

Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer la création de contenu vidéo éducatif ?

Les avatars AI avancés de HeyGen améliorent considérablement la création de contenu vidéo éducatif en délivrant votre message avec des expressions et des voix humaines. Associé à une fonctionnalité de texte-à-vidéo fluide et une génération de voix off puissante, vous pouvez produire du contenu engageant rapidement et efficacement.

