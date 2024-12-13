Générateur de Vidéos de Formation en Santé Mentale : Créez du Contenu Engagé

Donnez à votre audience du contenu engageant sur la santé mentale. Créez facilement des vidéos de formation captivantes en utilisant des avatars AI.

Créez une vidéo explicative engageante de 60 secondes, destinée au grand public et aux utilisateurs des réseaux sociaux, qui simplifie un concept psychologique complexe comme le syndrome de l'imposteur. Le style visuel doit être lumineux et accessible, utilisant des éléments animés et un texte clair à l'écran, complété par une voix off calme et amicale générée par HeyGen, rendant les idées complexes faciles à comprendre.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un segment de formation professionnel de 45 secondes pour des vidéos de formation en santé comportementale destinées aux professionnels de la santé mentale, présentant une technique thérapeutique fondée sur des preuves. Adoptez une esthétique visuelle propre et autoritaire avec un avatar AI présentant l'information clairement, et incluez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité, garantissant que le contenu soit à la fois informatif et facilement compréhensible pour les praticiens occupés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vignette vidéo de 30 secondes empreinte de compassion, conçue pour les personnes cherchant du soutien, en se concentrant sur le partage d'informations pratiques en santé mentale pour gérer le stress quotidien. Le style visuel et audio doit être chaleureux, empathique et accessible, peut-être avec un éclairage doux et une voix AI réconfortante. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels apaisants appropriés, renforçant le message de soin de soi et de résilience.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour une campagne sur les réseaux sociaux promouvant la sensibilisation à la santé mentale chez les jeunes adultes, en utilisant une approche moderne et visuellement frappante. La vidéo doit présenter un casting diversifié d'avatars AI discutant de l'importance du soin de soi, sur une musique de fond entraînante, et utiliser la fonction de redimensionnement et d'exportation des formats de HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes, assurant un engagement maximal.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation en Santé Mentale

Produisez rapidement des vidéos de formation en santé mentale percutantes avec AI. Transformez vos scripts en contenu éducatif engageant, sans montage complexe requis.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre contenu de formation en santé mentale dans l'éditeur de script. Notre plateforme utilise la conversion texte-vidéo pour donner vie à vos mots instantanément.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Ces avatars AI réalistes captivent les spectateurs et transmettent efficacement des concepts psychologiques complexes.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias. Ensuite, générez des voix off de haute qualité en utilisant notre fonctionnalité d'Acteur Vocal AI pour créer des vidéos de formation professionnelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de formation en santé mentale terminée, exportez-la facilement dans le format souhaité et partagez-la sur diverses plateformes, étendant votre portée et votre impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Sujets Complexes en Santé Mentale

.

Simplifiez les concepts psychologiques complexes et les techniques thérapeutiques en vidéos facilement compréhensibles, améliorant l'éducation globale en soins de santé pour les professionnels et les patients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes sur la santé mentale ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour produire du contenu vidéo captivant et engageant, y compris des vidéos spécialisées en santé mentale. Exploitez sa plateforme robuste pour transformer vos scripts en visuels dynamiques, en utilisant divers modèles de vidéos et des avatars AI réalistes pour une communication percutante.

HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation professionnelles pour l'éducation en santé mentale ?

Absolument. HeyGen simplifie la création de vidéos de formation professionnelles en offrant la conversion texte-vidéo, un acteur vocal AI, et un générateur de sous-titres AI. Cela permet aux professionnels de la santé mentale de développer efficacement du contenu de haute qualité pour la formation des prestataires ou des vidéos explicatives en psychologie, assurant clarté et accessibilité.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI et le contenu vidéo dans HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour votre contenu vidéo. Les utilisateurs peuvent personnaliser les avatars AI, intégrer des polices personnalisées, et utiliser une bibliothèque de médias avec des collections de stock, garantissant que vos vidéos de thérapie et de conseil s'alignent parfaitement avec l'identité et le message de votre marque.

Comment HeyGen aide-t-il à distribuer des informations sur la santé mentale à travers des campagnes sur les réseaux sociaux ?

HeyGen facilite la distribution facile de vos vidéos sur la santé mentale. Sa plateforme prend en charge le redimensionnement des formats et les exportations rapides, rendant simple l'adaptation et le partage de votre contenu vidéo engageant sur diverses plateformes pour des campagnes efficaces sur les réseaux sociaux, atteignant un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo