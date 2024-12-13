Pour les jeunes adultes et les étudiants, imaginez une vidéo captivante de 45 secondes qui déstigmatise efficacement la recherche de soutien en santé mentale. Le style visuel doit être lumineux et plein d'espoir, incorporant des animations simples qui se transforment en avatars AI réalistes pour représenter des individus divers et accessibles, le tout souligné par une voix off apaisante et encourageante. La fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen sera centrale pour donner vie à ces histoires, aidant significativement à la création de vidéos de sensibilisation à la santé mentale.

