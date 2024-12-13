Générateur de Sensibilisation à la Santé Mentale : Créez un Contenu Impactant

Concevez facilement des ressources éducatives engageantes, des présentations et des publications Instagram en utilisant les modèles et scènes de HeyGen.

410/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 60 secondes pour les professionnels dans des domaines exigeants, axée sur la 'gestion du stress' efficace et la promotion de la 'sensibilisation à la santé mentale' au travail. Le style visuel et audio doit être moderne, épuré et professionnel, incluant des infographies claires. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information avec une personnalité crédible et relatable.
Exemple de Prompt 2
Pour un public général sur les réseaux sociaux, en particulier ceux qui découvrent le bien-être mental, créez un reel vibrant de 30 secondes qui encourage la 'pleine conscience' et le 'dialogue ouvert'. La vidéo doit comporter des visuels dynamiques et engageants avec une musique entraînante et des coupes rapides. Assurez l'accessibilité en ajoutant les sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Pour réduire la stigmatisation autour de la santé mentale, produisez une vidéo convaincante de 50 secondes pour les organisateurs communautaires et les éducateurs, mettant en avant les 'ressources éducatives' disponibles. Le style visuel doit être informatif et compatissant, avec une voix off apaisante et une musique de fond subtile. Améliorez la narration visuelle en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des images pertinentes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Sensibilisation à la Santé Mentale

Créez rapidement du contenu engageant de sensibilisation à la santé mentale, des présentations et des publications sociales pour éduquer et inspirer un bien-être positif.

1
Step 1
Créez Votre Message
Utilisez le "Texte en vidéo à partir d'un script" pour générer un script ou une suggestion puissante pour votre campagne de sensibilisation à la santé mentale, en veillant à ce que votre message principal soit percutant.
2
Step 2
Sélectionnez une Base Visuelle
Choisissez parmi une variété de "Modèles & scènes", y compris les Modèles de Santé Mentale, pour établir un fond visuel de soutien et serein pour votre contenu de sensibilisation.
3
Step 3
Personnalisez Votre Présentation
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des "avatars AI", en ajustant les voix off ou en appliquant des contrôles de marque pour s'aligner avec votre initiative spécifique de sensibilisation à la santé mentale.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Utilisez le "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour préparer votre vidéo pour différentes plateformes, facilitant le partage en tant que ressources éducatives ou présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez un Contenu de Sensibilisation Inspirant

.

Produisez des vidéos motivantes qui élèvent les individus et favorisent un environnement de soutien pour le bien-être mental et le soin de soi.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de contenu de sensibilisation à la santé mentale ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos engageantes de "sensibilisation à la santé mentale" en utilisant des avatars AI et la technologie de "texte en vidéo". Transformez facilement vos scripts en récits visuels captivants pour promouvoir le "soin de soi" et le "bien-être".

Quels modèles spécifiques HeyGen propose-t-il pour les campagnes de santé mentale ?

HeyGen offre une variété de "Modèles de Santé Mentale" personnalisables et de designs, vous permettant de développer efficacement des "Infographies de Santé Mentale" percutantes ou des "présentations" engageantes. Ces ressources aident à rationaliser la création de votre contenu visuel pour les initiatives de "santé mentale".

HeyGen peut-il être utilisé pour les initiatives de la Journée de la Santé Mentale et à des fins éducatives ?

Absolument, HeyGen est idéal pour générer du contenu dynamique pour les campagnes de la "Journée de la Santé Mentale" et créer des "ressources éducatives" précieuses. Notre plateforme vous permet de favoriser la compréhension et de partager des informations essentielles de manière efficace, y compris à travers des formats adaptés aux "publications Instagram".

HeyGen est-il convivial pour les débutants dans la création de vidéos de sensibilisation à la santé mentale ?

Oui, HeyGen est conçu pour être "convivial pour les débutants", rendant simple pour quiconque de produire des vidéos de "sensibilisation à la santé mentale" de haute qualité. Son interface intuitive et ses "suggestions créatives AI" guident les utilisateurs dans la génération de contenu impactant pour soutenir le "bien-être" général.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo