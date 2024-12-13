Créateur de Vidéos de Rapport d'Adhésion : Créez des Mises à Jour Attrayantes Rapidement

Transformez facilement vos données de rapport en mises à jour vidéo captivantes en utilisant le Texte en vidéo à partir d'un script, amélioré par l'IA pour une communication claire.

Créez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les développeurs et les passionnés de technologie, montrant comment l'édition vidéo AI de HeyGen simplifie les processus complexes. Le style visuel doit être épuré et futuriste, avec une voix off professionnelle générée par l'IA expliquant l'élégance technique. Cette vidéo doit mettre en avant la fonctionnalité fluide "Texte en vidéo à partir d'un script", démontrant comment un simple script se transforme en une présentation soignée avec un avatar AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo professionnelle de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les administrateurs d'organisations à but non lucratif, illustrant l'efficacité d'un "créateur de vidéos de rapport d'adhésion". Utilisez une esthétique visuelle soignée et corporative avec des voix off claires et bien rythmées, accompagnées de "Sous-titres/légendes" pour l'accessibilité. La vidéo doit guider les utilisateurs dans l'utilisation des "Modèles et scènes" de HeyGen pour convertir facilement les données en rapports vidéo attrayants et digestibles, rendant l'information complexe accessible.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel engageant de 2 minutes sur les "vidéos marketing" destiné aux créateurs de contenu et aux spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, démontrant la polyvalence de HeyGen en tant que "créateur de vidéos". La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et moderne avec des transitions vibrantes et une "Génération de voix off" enthousiaste générée par l'IA. Mettez en avant comment les créateurs peuvent tirer parti de l'extensive "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour enrichir leurs récits, rendant leurs messages marketing plus percutants et visuellement attrayants.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 45 secondes pour les entreprises mondiales et les éducateurs, présentant HeyGen comme une "plateforme de solution vidéo" complète qui brise les barrières linguistiques. La présentation visuelle doit être épurée et de style international, avec des voix AI diversifiées et des "Sous-titres/légendes" universellement accessibles. Cette proposition nécessite de mettre en avant le pouvoir des "Avatars AI" pour transmettre des messages dans plusieurs langues, favorisant la communication et la compréhension mondiales.
Moteur Créatif

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport d'Adhésion

Transformez facilement vos données d'adhésion en rapports vidéo engageants et professionnels en utilisant des outils alimentés par l'IA, rendant la communication claire et percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script de Rapport
Commencez par sélectionner un "modèle" approprié dans notre bibliothèque, puis saisissez vos données ou insights d'adhésion pour créer votre script de rapport, posant ainsi les bases de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Votre Voix
Améliorez votre rapport en sélectionnant un "avatar AI" pour présenter vos informations. Générez des voix off convaincantes en utilisant des "outils alimentés par l'IA" pour narrer vos données clairement, donnant vie à votre rapport avec une touche professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Affinez davantage votre rapport vidéo en incorporant des "sous-titres/légendes" pour l'accessibilité et l'impact. Ajoutez de la musique de fond ou des médias de stock pertinents pour que votre vidéo de rapport d'adhésion se démarque vraiment.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Rapport
Finalisez votre vidéo de rapport d'adhésion professionnelle en l'exportant dans le "ratio d'aspect" souhaité. Partagez facilement vos "vidéos marketing" percutantes directement avec votre audience ou sur des plateformes.

Créez du Contenu Promotionnel pour l'Adhésion

Exploitez la vidéo AI pour produire rapidement des publicités ou du contenu promotionnel efficace, stimulant l'intérêt et la croissance de votre adhésion.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il l'édition vidéo AI pour mon entreprise ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour simplifier l'ensemble du processus de création vidéo. Notre plateforme simplifie des tâches complexes comme la génération de voix off et les sous-titres automatiques, rendant la production vidéo professionnelle accessible à tout créateur de vidéos d'entreprise.

Puis-je créer des vidéos à partir de texte en utilisant les capacités AI de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen propose une fonctionnalité robuste de texte en vidéo, transformant vos scripts directement en contenu vidéo engageant avec des voix réalistes de synthèse vocale AI et des avatars AI personnalisables. Cet outil puissant accélère considérablement la création de contenu.

Quelles options de personnalisation technique sont disponibles pour mes vidéos sur HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation technique étendue, vous permettant de supprimer les arrière-plans, d'utiliser des contrôles de marque pour un message cohérent, et d'ajouter du texte ou d'autres éléments de manière fluide. Vous pouvez également commencer avec des modèles professionnels pour accélérer votre processus créatif.

HeyGen propose-t-il une solution vidéo complète pour diverses plateformes ?

Oui, HeyGen est une plateforme de solution vidéo complète conçue pour la polyvalence. Nos outils incluent le redimensionnement des ratios d'aspect pour différentes plateformes de médias sociaux et une riche bibliothèque de médias, garantissant que votre contenu est optimisé et prêt pour toute destination.

