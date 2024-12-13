Créez un spot publicitaire captivant de 30 secondes pour promouvoir l'adhésion, ciblant les jeunes professionnels, mettant en avant la communauté dynamique et les avantages exclusifs. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides et une musique de fond énergique, tandis que l'audio devrait inclure une voix off enthousiaste. Mettez en lumière la facilité de créer cette vidéo marketing en utilisant la fonctionnalité de HeyGen de texte-à-vidéo à partir du script, transformant un texte simple en visuels captivants qui attirent l'attention et encouragent les inscriptions.

Générer une vidéo