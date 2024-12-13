Adhésion Créateur de vidéos promotionnelles : Créez des vidéos captivantes rapidement

Tirez parti de notre créateur de vidéos promotionnelles IA pour créer des vidéos d'adhésion captivantes avec des voix off professionnelles, améliorant l'engagement et les conversions.

Créez un spot publicitaire captivant de 30 secondes pour promouvoir l'adhésion, ciblant les jeunes professionnels, mettant en avant la communauté dynamique et les avantages exclusifs. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides et une musique de fond énergique, tandis que l'audio devrait inclure une voix off enthousiaste. Mettez en lumière la facilité de créer cette vidéo marketing en utilisant la fonctionnalité de HeyGen de texte-à-vidéo à partir du script, transformant un texte simple en visuels captivants qui attirent l'attention et encouragent les inscriptions.

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Pas d'équipe. Pas de coupures. Juste votre agent vidéo IA au travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de vidéo native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Intention

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avis

Fonctionnement du créateur de vidéos promotionnelles pour membres

Réalisez avec facilité des vidéos promotionnelles captivantes pour votre abonnement en utilisant l'IA, du scénario aux visuels impressionnants.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par taper ou coller votre script. Notre IA peut automatiquement écrire le script pour vos vidéos promotionnelles à partir de simples invites textuelles, fournissant ainsi une base solide pour votre message.
2
Step 2
Sélectionnez des visuels et des scènes
Choisissez parmi une bibliothèque variée de modèles et de scènes pour améliorer visuellement votre vidéo d'adhésion. Notre plateforme vous aide à donner vie à votre message avec des visuels AI dynamiques.
3
Step 3
Ajouter une touche professionnelle
Affinez votre vidéo en ajoutant une touche professionnelle avec la génération de voix off, rendant votre message clair et captivant. Améliorez-la davantage avec des contrôles de marque pour l'aligner avec l'esthétique de votre adhésion.
4
Step 4
Exportez votre vidéo promotionnelle
Finalisez votre vidéo promotionnelle d'adhésion en choisissant le format d'aspect désiré. Ensuite, exportez vos vidéos promotionnelles de haute qualité, prêtes à être partagées sur tous vos canaux marketing.

Cas d'utilisation

HeyGen permet aux créateurs de vidéos promotionnelles pour membres de créer des vidéos promo sans effort. Notre créateur de vidéos promotionnelles IA génère des vidéos marketing convaincantes pour dynamiser votre programme d'adhésion.

Mettez en valeur les témoignages des membres avec la vidéo IA

.

Transform member success stories into compelling AI videos, building trust and showcasing the value of your membership program.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos promotionnelles AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen est un créateur de vidéos promotionnelles AI de premier plan qui permet aux entreprises de créer facilement des `vidéos marketing` captivantes. Ses capacités AI avancées permettent une conversion rapide du texte en `vidéos promotionnelles` professionnelles, mettant en vedette des `avatars AI` réalistes et des visuels dynamiques.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'adhésion et d'autres contenus spécialisés ?

Oui, HeyGen est conçu pour simplifier la `Création de Vidéos` pour divers besoins, y compris des `vidéos de membres` percutantes. Notre `créateur de vidéos en ligne` permet aux utilisateurs de générer du contenu de haute qualité sans effort en fournissant simplement des `invites de texte simples`, qui peuvent ensuite être améliorés avec des `voix off` et des `sous-titres`.

Comment puis-je personnaliser mes vidéos pour maintenir la cohérence de la marque en utilisant HeyGen ?

HeyGen propose des `contrôles de Marque` approfondis pour garantir que vos `vidéos promotionnelles` s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Les utilisateurs peuvent tirer parti de `Modèles & scènes` pré-conçus, intégrer leur logo et personnaliser les couleurs pour créer des `visuels IA` cohérents et professionnels sur l'ensemble de leur contenu.

HeyGen est-il capable de générer du contenu vidéo à partir de scripts ou de commandes textuelles ?

Absolument. HeyGen simplifie le processus de `Création de Vidéo` en permettant aux utilisateurs de générer des `vidéos promotionnelles` complètes directement à partir d'un script. Notre plateforme peut prendre des `invites de texte simples` ou des `commandes textuelles` et les transformer en contenu vidéo captivant, permettant même à la fonctionnalité `l'IA écrit automatiquement le script` pour plus d'efficacité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo