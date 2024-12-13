Video Editing Subscription Services for Professionals
Débloquez le potentiel des avatars IA et améliorez votre marketing vidéo avec notre programme d'adhésion, offrant des révisions illimitées et un chef de projet dédié.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.
Destiné aux professionnels créatifs et aux agences, cette vidéo de 60 secondes explore en profondeur les avantages de rejoindre un programme d'adhésion avec HeyGen. Découvrez comment des révisions illimitées et un chef de projet dédié peuvent améliorer vos stratégies de marketing vidéo. La vidéo utilise un style visuel dynamique et engageant, avec une voix off produite par la technologie avancée de HeyGen, garantissant que votre message soit livré avec clarté et impact.
Cette vidéo de 30 secondes est conçue pour les équipes de marketing qui cherchent à optimiser leur processus de création de contenu. Mettant en avant les outils de montage vidéo de HeyGen, le récit souligne la flexibilité des niveaux de tarification adaptés aux besoins de divers projets. Le style visuel est vibrant et énergique, avec des coupes rapides et des transitions, tandis que les sous-titres améliorent l'accessibilité et l'engagement, ce qui la rend parfaite pour les campagnes sur les réseaux sociaux.
Destinée aux freelances et créateurs indépendants, cette vidéo de 45 secondes révèle le potentiel créatif qui est libéré grâce aux capacités du créateur de vidéos professionnel de HeyGen. En se concentrant sur le rôle d'un directeur créatif, le récit illustre comment les modèles et scènes de HeyGen peuvent transformer des idées en vidéos raffinées. Le style visuel est artistique et cinématographique, accompagné d'une bande-son convaincante, démontrant la capacité de la plateforme à produire du contenu de haute qualité sans effort.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA travaillant
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen donne aux agences de marketing vidéo et aux créateurs de vidéos professionnels le pouvoir d'utiliser des outils basés sur l'IA pour créer rapidement des vidéos de haute performance, améliorant ainsi les programmes d'adhésion avec du contenu engageant.
Création en quelques minutes d'annonces haute performance avec vidéo IA.
Effortlessly produce captivating ads that boost engagement and drive results using HeyGen's AI technology.
Génère des vidéos et des clips attrayants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Quickly craft compelling social media content that captures attention and increases brand visibility.
Questions Fréquentes
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un choix principal pour les services d'abonnement à l'édition de vidéo ?
HeyGen se distingue dans les services d'abonnement d'édition vidéo en proposant des avatars IA et des capacités de conversion de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles de manière efficace. Avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off et une bibliothèque de médias complète, HeyGen garantit un processus créatif fluide.
Comment les agences de marketing vidéo peuvent-elles bénéficier des outils de HeyGen ?
Les agences de marketing vidéo peuvent tirer parti de l'interface glisser-déposer de HeyGen et des contrôles de marque pour produire rapidement du contenu de haute qualité. Les modèles et scènes de la plateforme simplifient le processus créatif, facilitant ainsi la satisfaction précise des exigences des clients.
Pourquoi HeyGen est-il idéal pour les professionnels de la création de vidéos ?
HeyGen est parfait pour les créateurs de vidéos professionnels grâce à ses outils avancés de montage vidéo, y compris le redimensionnement du rapport d'aspect et les exportations. La plateforme prend en charge des révisions illimitées, garantissant que les créateurs peuvent perfectionner leurs projets jusqu'à atteindre la perfection.
HeyGen propose-t-il un programme d'adhésion pour les professionnels créatifs ?
Oui, HeyGen propose un programme d'adhésion destiné aux professionnels créatifs, offrant l'accès à un gestionnaire de projets dédié et une variété de niveaux de prix. Cela garantit que les utilisateurs peuvent trouver un plan qui correspond à leurs besoins spécifiques et à l'ampleur de leurs projets.