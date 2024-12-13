Générateur d'Intégration des Membres : Simplifiez l'Accueil de Vos Nouveaux Membres

Créez des plans d'intégration personnalisés sans effort en utilisant des avatars AI pour augmenter la rétention et l'engagement des membres.

Présentez une vidéo de 45 secondes pour les responsables d'adhésion, démontrant comment notre générateur d'intégration des membres utilise des avatars AI et la génération de voix off pour augmenter significativement la rétention des membres avec un contenu engageant, professionnel et une narration claire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux équipes de réussite client, illustrant comment les modèles et scènes de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques simplifient le processus d'intégration des clients avec des visuels modernes et épurés et des informations à l'écran facilement compréhensibles.
Développez une incitation de 30 secondes pour les professionnels des RH et les chefs d'équipe, montrant comment créer des plans d'intégration personnalisés pour les nouveaux employés. La vidéo doit avoir un ton amical et professionnel, en utilisant le Text-to-video à partir de script pour une création de contenu efficace et en tirant parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les directeurs marketing et les coordinateurs de formation, mettant en avant l'impact des vidéos d'intégration personnalisées sur la communication personnalisée. Le style visuel doit être inspirant, démontrant la polyvalence grâce au redimensionnement et aux exports de format d'image, avec une voix off de haute qualité qui maintient l'engagement des spectateurs.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Intégration des Membres

Simplifiez les expériences d'accueil des membres avec la création vidéo alimentée par AI. Personnalisez et livrez des plans d'intégration personnalisés efficacement pour augmenter l'engagement et la rétention.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles d'intégration professionnels ou commencez avec une toile vierge pour concevoir votre parcours membre unique. Profitez des "Modèles & scènes" préconçus pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Collez Votre Script
Développez votre message personnalisé, puis collez votre script dans le générateur. Notre plateforme convertira votre texte en contenu vidéo engageant, facilitant la communication personnalisée grâce au "Text-to-video à partir de script".
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI
Améliorez vos vidéos d'intégration en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre message. Cela ajoute une touche humaine professionnelle et engageante à votre contenu.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'intégration personnalisée et utilisez le "Redimensionnement & exports de format d'image" pour la préparer pour n'importe quelle plateforme. Livrez des vidéos d'intégration professionnelles qui élèvent l'expérience de vos membres et augmentent la rétention des membres.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos de Bienvenue Personnalisées

Produisez rapidement des vidéos de bienvenue engageantes et personnalisées et des annonces pour que les nouveaux membres se sentent valorisés dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus d'intégration des membres ?

Le générateur piloté par AI de HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos d'intégration engageantes et une communication personnalisée. Vous pouvez utiliser des modèles d'intégration prêts à l'emploi et des avatars AI pour rationaliser l'ensemble du processus, garantissant une expérience fluide et cohérente pour les nouveaux membres.

Puis-je personnaliser les vidéos d'intégration pour différents nouveaux membres ?

Absolument ! HeyGen vous permet de personnaliser les plans d'intégration avec des guides vidéo personnalisés en utilisant des avatars AI et les contrôles de marque spécifiques à votre entreprise. Cela garantit que chaque nouveau membre reçoit des messages de bienvenue sur mesure et des informations pertinentes, favorisant un meilleur engagement et une meilleure rétention des membres.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer un contenu d'intégration efficace ?

HeyGen propose un outil d'intégration AI robuste pour créer des vidéos d'intégration complètes. Vous pouvez générer des guides vidéo à partir de scripts avec Text-to-video, ajouter la génération de voix off et inclure des sous-titres/captions pour garantir l'accessibilité et une formation cohérente pour votre équipe ou vos clients.

HeyGen propose-t-il des modèles pour générer rapidement des supports d'intégration ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles et de scènes d'intégration, agissant comme un générateur de guides d'intégration efficace. Ces modèles vous permettent de personnaliser et de partager rapidement du contenu vidéo professionnel pour l'intégration des employés, des clients ou de tout nouveau membre dans leur parcours initial.

