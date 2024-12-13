Créateur de Vidéos Explicatives pour l'Adhésion : Améliorez l'Intégration et la Rétention

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles qui engagent les membres en utilisant des avatars AI.

Développez une vidéo explicative de 30 secondes pour accueillir les nouveaux abonnés à un service premium, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les principaux avantages de l'adhésion et l'accès exclusif dans un ton amical et professionnel avec une musique de fond nette, visant à réduire le désabonnement précoce.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative sociale dynamique de 45 secondes ciblant les membres potentiels sur des plateformes comme Instagram, mettant en valeur l'intérêt de rejoindre une communauté ; utilisez des visuels vibrants, un audio entraînant, et exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et accrocheuse.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction détaillée de 60 secondes pour les membres existants, les guidant à travers une nouvelle fonctionnalité ou un contenu exclusif dans leur portail d'adhésion ; assurez un style visuel clair et informatif complété par la génération de voix de haute qualité de HeyGen pour une explication autoritaire.
Exemple de Prompt 3
Créez une annonce promotionnelle d'adhésion concise de 30 secondes conçue pour une visualisation silencieuse sur les flux sociaux, mettant en avant une offre à durée limitée ou une raison convaincante de rejoindre ; employez des visuels engageants, un texte audacieux à l'écran, et comptez sur les sous-titres automatiques de HeyGen pour transmettre le message efficacement sans son.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Explicatives pour l'Adhésion

Produisez facilement des vidéos explicatives engageantes pour l'adhésion. Créez du contenu animé de haute qualité pour intégrer de nouveaux membres et renforcer les programmes de fidélité.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par rédiger votre script captivant. La capacité texte-vidéo de notre plateforme convertit directement votre texte en scènes vidéo dynamiques, vous faisant gagner du temps.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message. Ces présentateurs numériques ajoutent une touche professionnelle et engageante à votre vidéo explicative.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Renforcez votre identité de marque en utilisant des contrôles de marque robustes. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque, et vos polices personnalisées dans votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Générez et téléchargez votre vidéo explicative pour l'adhésion complétée. Produisez des vidéos animées de haute qualité prêtes pour n'importe quelle plateforme, assurant que votre message se démarque.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Promotion des Adhésions

.

Générez rapidement des publicités vidéo AI performantes pour expliquer les avantages de l'adhésion et inciter à de nouvelles inscriptions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire efficacement des vidéos explicatives de haute qualité et engageantes grâce à son créateur de vidéos explicatives AI intuitif. Profitez de nos nombreux modèles de vidéos, de la fonctionnalité texte-vidéo, et des avatars AI pour simplifier le processus de création, du script au produit final poli, assurant une opération conviviale.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos explicatives dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et des couleurs spécifiques pour maintenir la cohérence de la marque dans vos vidéos explicatives. De plus, vous pouvez utiliser notre bibliothèque multimédia, ajouter des voix off personnalisées, et inclure des sous-titres professionnels pour personnaliser entièrement votre contenu.

HeyGen prend-il en charge les avatars AI et les voix off réalistes pour les vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen propose des avatars AI avancés qui peuvent donner vie à vos scripts visuellement, rendant vos vidéos explicatives plus dynamiques. En complément, notre technologie de génération de voix off produit des voix réalistes et diversifiées, éliminant le besoin d'enregistrements externes et améliorant vos vidéos animées de haute qualité.

De quelles manières HeyGen peut-il améliorer l'intégration des membres et les vidéos explicatives sociales ?

HeyGen est un créateur idéal de vidéos explicatives pour l'adhésion, vous aidant à créer un contenu convaincant pour l'intégration et la rétention des membres. Vous pouvez également produire facilement des vidéos explicatives sociales percutantes qui résonnent avec votre audience, en utilisant des fonctionnalités comme le texte-vidéo et le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo