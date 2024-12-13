Générateur de Vidéos sur les Avantages de l'Adhésion : Créez des Promos Engagantes

Produisez sans effort des vidéos de haute qualité et engageantes avec des outils alimentés par l'IA et des avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo convaincante de 45 secondes sur les récompenses d'adhésion, ciblant les membres existants, afin de renforcer la fidélité et de mettre en avant leurs expériences vidéo personnalisées. La vidéo doit présenter un style visuel chaleureux et amical, intégrant un avatar AI pour livrer des témoignages ou introduire des histoires de réussite, complété par une voix off claire et digne de confiance.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promo AI percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, communiquant rapidement la valeur essentielle d'une adhésion. Cette publicité doit être visuellement époustouflante, rapide et percutante, avec des informations essentielles sous forme de superpositions de texte concises. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un script en vidéo pour créer efficacement cette publicité d'adhésion engageante.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 60 secondes sur les avantages de l'adhésion destinée aux partenaires corporatifs potentiels, fournissant un aperçu clair et cohérent de la valeur du programme. Le style visuel doit être professionnel et épuré, soutenant une voix off autoritaire mais engageante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, démontrant comment produire des vidéos de haute qualité et engageantes de manière efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos sur les Avantages de l'Adhésion

Créez sans effort des vidéos promotionnelles d'adhésion personnalisées et percutantes qui mettent en avant des récompenses exclusives et engagent votre audience avec notre plateforme alimentée par l'IA.

1
Step 1
Créez Votre Script
Décrivez les avantages de votre adhésion et collez simplement votre texte. Notre plateforme utilise la technologie de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour générer instantanément les scènes initiales de votre promo.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI
Personnalisez davantage votre vidéo en sélectionnant un avatar AI. Ces présentateurs numériques réalistes livreront vos avantages d'adhésion avec une présence à l'écran engageante.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Maintenez la cohérence de votre marque en utilisant les contrôles de marque pour intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices, garantissant que votre vidéo reflète votre identité unique.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour l'adapter facilement à différentes plateformes, garantissant une visualisation optimale sur les réseaux sociaux et les sites web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages des Membres

Transformez les retours positifs des membres et les histoires de réussite en vidéos persuasives qui renforcent la confiance et démontrent la valeur.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles d'adhésion ?

HeyGen, un créateur de vidéos promotionnelles intuitif alimenté par l'IA, simplifie la création de vidéos promotionnelles d'adhésion engageantes en vous permettant de transformer du texte en vidéo à partir d'un script. Vous pouvez utiliser divers modèles et avatars AI pour créer facilement des vidéos promotionnelles captivantes, mettant en avant les avantages de votre adhésion.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos d'adhésion ?

HeyGen propose des outils puissants alimentés par l'IA, y compris des avatars AI réalistes et la génération de voix off réalistes, pour créer des vidéos personnalisées qui résonnent avec votre audience. Vous pouvez également appliquer les contrôles de marque de HeyGen pour garantir des éléments de marque cohérents dans tout le contenu de votre programme de récompenses d'adhésion.

HeyGen est-il facile à utiliser pour créer des vidéos sur les avantages de l'adhésion ?

Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos promotionnelles en ligne accessible avec un éditeur facile à glisser-déposer, rendant la création de vidéos fluide pour tout le monde. Il simplifie l'ensemble du flux de travail de création de vidéos, vous permettant de produire efficacement des vidéos de haute qualité et engageantes sur les avantages de l'adhésion.

Comment puis-je optimiser les vidéos d'adhésion pour différentes plateformes de réseaux sociaux avec HeyGen ?

HeyGen prend en charge la distribution multi-plateformes en fournissant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, garantissant que votre vidéo promotionnelle d'adhésion est optimisée pour les promotions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également utiliser la génération automatique de sous-titres/légendes pour maximiser l'engagement sur diverses plateformes.

