Transformez rapidement les notes de réunion en "vidéos récapitulatives" captivantes en utilisant des "modèles et scènes" personnalisables pour mettre en avant les discussions clés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo récapitulative dynamique de 30 secondes des moments forts d'un événement à partager sur les réseaux sociaux, ciblant de nouveaux clients potentiels et les membres de la communauté. Imaginez un style visuel dynamique avec des coupes rapides, des transitions modernes et une musique de fond énergique. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les moments clés et ajouter une touche personnalisée qui capte l'attention.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes récapitulant l'année pour tous les employés et parties prenantes de l'entreprise, célébrant les réalisations et jalons majeurs. Le style visuel doit être soigné et réfléchi, combinant des séquences d'entreprise avec une musique orchestrale entraînante. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen tout au long de la présentation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo récapitulative claire de 20 secondes sur l'avancement d'un projet pour une équipe de développement spécifique, décrivant les progrès récents et les prochaines étapes. Le style visuel doit être simple et instructif, avec des superpositions de texte faciles à lire et une voix off neutre et informative. Optimisez la diffusion pour diverses plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour s'adapter à différentes dimensions d'écran.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos récapitulatives de réunion

Créez facilement des vidéos récapitulatives de réunion concises et captivantes pour partager les points clés et renforcer l'alignement de l'équipe avec votre équipe et les parties prenantes.

1
Step 1
Importez votre contenu de réunion
Importez facilement vos enregistrements de réunion, notes ou fichiers multimédias existants dans l'éditeur vidéo. Utilisez notre bibliothèque multimédia/soutien de stock pour ajouter des visuels pertinents.
2
Step 2
Assemblez les moments clés
Sélectionnez les moments les plus importants de votre réunion. Glissez-déposez des clips, ajoutez du texte essentiel et utilisez nos modèles vidéo conçus professionnellement pour structurer votre vidéo récapitulative.
3
Step 3
Améliorez avec des éléments engageants
Affinez votre vidéo en ajoutant une voix off professionnelle grâce à notre fonctionnalité de génération de voix off. Appliquez des contrôles de branding pour vous assurer que votre vidéo récapitulative s'aligne avec l'identité visuelle de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et partagez votre récapitulatif
Revoyez votre vidéo récapitulative finale, ajustez les ratios d'aspect pour différentes plateformes et exportez-la dans divers formats. Partagez facilement votre résumé de réunion professionnel sous forme de vidéos récapitulatives soignées avec votre équipe ou les parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Fournissez des mises à jour de projet et de client convaincantes

Résumez les résultats clés des réunions et les jalons de projet en vidéos soignées alimentées par l'AI, communiquant efficacement les progrès et le succès aux clients et aux parties prenantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos récapitulatives captivantes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos récapitulatives captivantes en utilisant des outils AI avancés et une large gamme de modèles vidéo. Vous pouvez transformer facilement votre contenu en montages professionnels, parfaits pour tout événement ou récapitulatif annuel.

Quelles options créatives HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos récapitulatives uniques ?

HeyGen offre une flexibilité créative étendue avec des fonctionnalités telles que des modèles vidéo personnalisables, des transitions et une vaste bibliothèque multimédia. Cela vous permet de produire des moments forts d'événements dynamiques ou des récapitulatifs annuels personnalisés qui se démarquent sur les réseaux sociaux.

HeyGen permet-il d'améliorer les vidéos récapitulatives avec des sous-titres automatiques et la génération de voix off ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour améliorer vos vidéos récapitulatives, y compris des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et la génération de voix off engageante. Ces outils AI aident à garantir que votre message est clair et percutant.

Puis-je appliquer l'identité de ma marque lors de la création de vidéos récapitulatives avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de maintenir la cohérence de votre marque dans vos vidéos récapitulatives grâce à des contrôles de branding complets. Vous pouvez incorporer votre logo, ajuster les couleurs et utiliser divers ratios d'aspect pour un rendu professionnel et soigné.

