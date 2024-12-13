Générateur de Vidéos Médicales : Créez des Vidéos Professionnelles pour la Santé

Créez facilement des vidéos engageantes pour l'éducation des patients et la formation médicale à partir de scripts avec notre puissant générateur de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo explicative animée de 60 secondes pour les patients, clarifiant les effets secondaires courants des médicaments. Cette pièce éducative pour les patients devrait présenter un avatar AI amical fournissant les informations dans un ton rassurant et facile à comprendre, accompagné d'une musique de fond douce et apaisante et de visuels simples et illustratifs générés par un générateur de vidéos médicales. La vidéo vise à apaiser les inquiétudes des patients et à améliorer l'adhésion.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle professionnelle de 45 secondes présentant les services d'une nouvelle clinique et son environnement accueillant, idéale pour une utilisation sur leur site web ou les réseaux sociaux. En utilisant des modèles sophistiqués et des scènes disponibles sur une plateforme de génération de vidéos AI, la vidéo devrait adopter un style visuel moderne et épuré avec une musique instrumentale entraînante, ciblant les clients potentiels à la recherche de soins de santé de qualité. Le récit devrait mettre en avant les offres clés et les soins centrés sur le patient.
Exemple de Prompt 2
Produisez un extrait de matériel de formation médicale engageant de 30 secondes, démontrant la technique correcte de lavage des mains pour les professionnels de santé. Ce guide rapide, généré facilement à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, devrait employer un style visuel rapide, semblable à une infographie, avec des instructions vocales claires et concises et des images nettes et professionnelles. Le public principal de cette vidéo est constitué d'étudiants en médecine et de personnel junior ayant besoin de rappels rapides.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative informative de 75 secondes conçue pour simplifier le sujet complexe de la 'respiration cellulaire' pour les étudiants internationaux de biologie au lycée. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de la plateforme pour soutenir le contenu médical multilingue et garantir l'accessibilité, tout en utilisant des visuels générés par AI qui sont scientifiquement précis mais faciles à comprendre, présentés avec une voix off claire et autoritaire et une esthétique éducative épurée. Cette vidéo vise à lever les barrières à la compréhension des processus biologiques complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Médicales

Transformez facilement des informations médicales complexes en contenu vidéo engageant pour l'éducation des patients et les matériaux de formation avec une plateforme conviviale.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer votre texte médical ou votre script d'éducation des patients. Notre plateforme utilise une technologie avancée de texte-à-vidéo à partir de script pour préparer votre contenu à la transformation visuelle, facilitant la création de vidéos engageantes à partir de simples invites textuelles.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI qui peuvent présenter votre contenu médical avec professionnalisme et clarté. Complétez votre message en sélectionnant des modèles et des scènes appropriés, garantissant que votre vidéo maintient une esthétique cohérente et engageante, en exploitant la puissance des avatars AI.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Affinez votre vidéo en ajustant les éléments visuels, en ajoutant de la musique de fond et en appliquant des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. Notre génération de voix off puissante garantit que votre message est délivré clairement et avec précision, vous permettant de personnaliser entièrement votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Médicale
Finalisez votre production en générant des matériaux de formation médicale de haute qualité ou des vidéos éducatives pour les patients. Utilisez le redimensionnement et les exportations au format d'aspect pour adapter votre contenu à diverses plateformes, rationalisant votre processus de production de vidéos de santé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation

.

Exploitez la vidéo alimentée par AI pour créer un contenu de formation médicale dynamique et interactif, améliorant considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de vidéos médicales pour l'éducation en santé ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI avancé, permettant aux professionnels de santé de créer facilement des matériaux éducatifs engageants pour les patients et la formation médicale. Vous pouvez exploiter nos avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour produire une production vidéo de santé claire et cohérente sans tournage complexe.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos médicales ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre production de vidéos médicales. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI, utiliser des modèles de vidéos médicales et personnaliser votre vidéo avec des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour garantir que vos visuels générés par AI s'alignent avec l'identité de votre institution.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu médical multilingue efficacement ?

Oui, HeyGen est une plateforme idéale de génération de vidéos AI pour le contenu médical multilingue. Nos générateurs de texte-à-vidéo vous permettent de créer facilement des voix off et des sous-titres dans diverses langues, élargissant la portée de vos matériaux éducatifs pour les patients et de formation médicale.

HeyGen est-il une plateforme conviviale pour la création de vidéos médicales ?

Absolument. HeyGen est conçu comme une plateforme conviviale, simplifiant la création de vidéos médicales. Il intègre des fonctionnalités essentielles comme un éditeur vidéo, le support de bibliothèque multimédia et des sous-titres automatiques, rendant accessible à quiconque la production de vidéos de santé de haute qualité.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo