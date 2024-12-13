Créez une vidéo explicative animée de 60 secondes pour les patients, clarifiant les effets secondaires courants des médicaments. Cette pièce éducative pour les patients devrait présenter un avatar AI amical fournissant les informations dans un ton rassurant et facile à comprendre, accompagné d'une musique de fond douce et apaisante et de visuels simples et illustratifs générés par un générateur de vidéos médicales. La vidéo vise à apaiser les inquiétudes des patients et à améliorer l'adhésion.

Générer une Vidéo