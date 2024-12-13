Créateur de Vidéos de Formation Médicale : Créez un Contenu Engagé

Produisez sans effort des vidéos de formation médicale percutantes. Utilisez le texte-à-vidéo à partir de script pour créer un contenu engageant pour l'éducation des patients et les cours en ligne.

Créez une vidéo de formation médicale d'une minute destinée au nouveau personnel hospitalier, démontrant clairement la procédure correcte pour utiliser en toute sécurité un équipement de diagnostic spécifique. Le style visuel doit être professionnel et étape par étape avec des instructions claires à l'écran, complétées par une voix off calme et instructive utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une production efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo éducative engageante de 90 secondes pour les patients nouvellement diagnostiqués avec le diabète, expliquant les modifications de base du régime alimentaire et du mode de vie. Ce contenu de formation en santé doit présenter un avatar AI empathique qui présente l'information dans un style visuel accessible avec un ton audio rassurant, propulsé par les avatars AI de HeyGen pour un présentateur cohérent.
Imaginez un module de formation de conformité de 2 minutes ciblant les équipes de L&D au sein d'un réseau de santé, se concentrant sur les aspects essentiels des réglementations HIPAA concernant les données des patients. La vidéo doit adopter un style visuel formel et informatif avec une voix off autoritaire générée par la génération de voix off de HeyGen, garantissant que toutes les informations critiques sont transmises clairement.
Produisez un tutoriel vidéo concis de 45 secondes pour les chirurgiens expérimentés, présentant une nouvelle technique chirurgicale minimalement invasive. Le style visuel doit être dynamique et précis, utilisant des séquences démonstratives de haute qualité d'une bibliothèque multimédia avec une narration experte claire et des sous-titres essentiels fournis par la capacité de sous-titres de HeyGen pour la terminologie technique.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation Médicale

Produisez facilement des vidéos de formation médicale professionnelles et engageantes pour améliorer l'éducation en santé et les initiatives de L&D avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Formation
Rédigez votre script ou utilisez des "modèles vidéo" pour structurer votre contenu. Transformez le texte en visuels dynamiques, construisant rapidement la base de votre projet de "créateur de vidéos de formation médicale".
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un "avatar AI" pour être votre présentateur à l'écran. Personnalisez son apparence et assurez-vous qu'il délivre efficacement votre contenu de formation médicale avec une touche professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Intégrez des "voix off AI" naturelles pour votre script, assurant clarté et précision dans votre contenu de formation médicale. Améliorez la compréhension et la rétention pour vos programmes de "formation en santé".
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo en ajoutant des "sous-titres" pour l'accessibilité. Exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats, prête à être partagée pour "l'éducation des patients" ou la formation interne.

Augmenter l'Engagement en Formation

Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives, conduisant à un engagement plus élevé des apprenants et à une meilleure rétention à long terme des informations critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen garantit-il que les vidéos de formation médicale sont conformes à la HIPAA et aux réglementations ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur de vidéos AI et une infrastructure sécurisée, permettant aux équipes de L&D de produire du contenu vidéo de formation médicale sensible en toute confiance. Notre plateforme soutient la création de vidéos de formation en santé conformes pour divers besoins éducatifs.

HeyGen peut-il personnaliser les avatars AI et les voix off AI pour l'éducation des patients ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue des avatars AI et prend en charge des voix off AI réalistes dans plusieurs langues, ce qui en fait un créateur de vidéos de formation médicale idéal pour des matériaux éducatifs engageants pour les patients. Vous pouvez créer des vidéos animées diversifiées adaptées à des publics spécifiques.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour la création de cours en ligne ?

HeyGen simplifie le processus de production de vidéos de formation médicale en convertissant rapidement le texte en vidéo à l'aide de modèles vidéo professionnels. Ce puissant générateur de vidéos AI permet aux équipes de L&D de développer rapidement des vidéos de formation et de créer des cours en ligne sans montage intensif.

HeyGen prend-il en charge l'intégration avec un LMS pour la formation en santé ?

HeyGen simplifie l'exportation de vidéos de formation de haute qualité, les rendant facilement compatibles pour le téléchargement et la distribution via diverses plateformes LMS. Cela permet une intégration transparente de votre contenu de formation en santé dans les systèmes de gestion de l'apprentissage existants.

