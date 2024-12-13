Générateur de Vidéos de Formation Médicale : Transformez l'Apprentissage en Santé
Rationalisez la formation médicale professionnelle et l'éducation des patients, réduisant les coûts avec notre plateforme vidéo AI dotée d'avatars AI.
Produisez une vidéo éducative de 90 secondes pour les patients et leurs familles se préparant à une procédure chirurgicale complexe, expliquant les étapes préopératoires et les attentes post-récupération. Cette production vidéo de santé doit employer un style visuel empathique, clair et animé avec un avatar AI accessible en tant que présentateur, utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour assurer un ton réconfortant et cohérent pour l'éducation des patients.
Créez une vidéo d'intégration de 2 minutes pour les nouveaux représentants commerciaux de dispositifs médicaux, mettant en avant les caractéristiques clés des produits, leurs avantages et les protocoles de vente. La vidéo doit présenter un style visuel dynamique et engageant, incorporant des prises de vue de produits élégantes aux côtés d'un avatar AI enthousiaste, avec des "Sous-titres/légendes" concis générés par HeyGen pour renforcer les informations critiques et maximiser la rétention des connaissances, contribuant à des économies de coûts en formation.
Concevez une vidéo de campagne de sensibilisation à la santé publique de 45 secondes diffusant des informations critiques sur les précautions sanitaires saisonnières pour le grand public à travers diverses régions linguistiques. La vidéo nécessite un style graphique visuellement percutant et facile à comprendre avec un avatar AI amical, utilisant le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour garantir une visualisation optimale sur diverses plateformes tout en permettant une localisation efficace du contenu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Portée de la Formation Médicale et Évoluer le Contenu.
Produisez de nombreux cours de formation médicale et vidéos éducatives pour les patients de manière efficace pour atteindre un public mondial d'apprenants.
Simplifier les Concepts Médicaux Complexes pour une Meilleure Éducation.
Transformez des sujets médicaux complexes en contenu vidéo clair et engageant, améliorant l'éducation en santé globale et la compréhension des patients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéos de formation médicale ?
HeyGen est une plateforme conviviale qui simplifie le processus de création de vidéos de formation médicale. En utilisant des avatars AI et des capacités de text-to-video, elle élimine le besoin de montage complexe, permettant aux professionnels de la santé de produire du contenu de haute qualité rapidement et efficacement.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer l'éducation en santé ?
Oui, les avatars AI de HeyGen apportent un nouveau niveau de professionnalisme à l'éducation en santé. Ils peuvent transmettre le partage des connaissances médicales avec des visuels réalistes et une communication authentique, favorisant un engagement et une confiance accrus de la part des apprenants et des patients.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour localiser le contenu médical ?
HeyGen offre des capacités techniques robustes pour localiser efficacement le contenu, y compris la génération automatique de voix off et de sous-titres/légendes dans plusieurs langues. Cela garantit que les communications critiques en santé et les matériaux éducatifs pour les patients sont accessibles à un public mondial.
Quelles fonctionnalités spécifiques HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos éducatives engageantes pour les patients ?
HeyGen permet la création de contenus éducatifs captivants pour les patients grâce à ses divers modèles, ratios d'aspect personnalisables et génération de text-to-video alimentée par AI. Ces fonctionnalités aident les organisations de santé à produire rapidement des vidéos courtes et des modules de micro-apprentissage faciles à consommer et très efficaces pour le partage des connaissances médicales.