Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'ouverture engageante de 15 secondes pour le secteur médical-santé, conçue pour les plateformes de médias sociaux, visant à capter l'attention du grand public. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et dynamique avec des animations vibrantes et une musique de fond entraînante. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour présenter un message rapide et percutant, rendant votre marque instantanément reconnaissable et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo éducative de 45 secondes introduisant un nouvel outil de Générateur de Vidéo Médicale AI aux patients existants, expliquant ses avantages dans les vidéos éducatives pour les patients. L'esthétique visuelle doit être épurée et informative, utilisant des graphiques simples et une palette de couleurs accessible, soutenue par une voix off professionnelle et claire. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité, simplifiant les concepts médicaux complexes pour votre audience.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de bienvenue de 60 secondes pour la salle d'attente d'une clinique médicale, destinée aux patients et visiteurs potentiels, pour offrir une expérience rassurante et informative. Le style visuel et audio doit être apaisant et professionnel, utilisant un éclairage doux et une musique de fond douce. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, construisez un récit fluide qui présente l'équipe et les installations de la clinique, servant de "générateur de vidéo d'introduction médicale" efficace pour les nouveaux visiteurs.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un Générateur de Vidéo d'Introduction Médicale

Créez sans effort des vidéos d'introduction médicale professionnelles avec l'AI, présentant des visuels personnalisés et des voix off captivantes pour engager votre audience.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par saisir le texte souhaité, que le système piloté par l'AI utilisera pour générer votre vidéo, en exploitant la capacité de texte à vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez vos Visuels
Choisissez parmi une large gamme de modèles de vidéos professionnels, permettant un démarrage rapide avec un style visuel approprié.
3
Step 3
Générez la Voix Off et Affinez
Générez automatiquement une voix off naturelle à partir de votre script et utilisez les options d'édition pour parfaire le timing et le flux de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez votre Chef-d'œuvre
Une fois satisfait, exportez votre vidéo d'introduction médicale terminée en HD intégrale pour une distribution de haute qualité sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Présentations Professionnelles

Utilisez le Créateur de Vidéo d'Introduction de Médecin AI de HeyGen pour créer des vidéos d'introduction professionnelles et engageantes pour le personnel ou les nouvelles procédures.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'introduction médicale ?

HeyGen sert de Générateur de Vidéo Médicale AI avancé, permettant aux professionnels de la santé de produire facilement des vidéos d'introduction médicale convaincantes. Il suffit de fournir votre script, et les capacités de génération d'avatars AI et de voix off de HeyGen le transforment en une vidéo professionnelle.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos d'introduction de médecin pour un branding spécifique en santé ?

Absolument. HeyGen fonctionne comme un Créateur de Vidéo d'Introduction de Médecin intuitif, offrant une variété de modèles de vidéos que vous pouvez personnaliser avec vos contrôles de branding spécifiques. Cela permet des visuels personnalisés et garantit que vos vidéos d'introduction s'alignent parfaitement avec votre image professionnelle.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour les vidéos d'éducation des patients et de marketing de la santé ?

Le système piloté par l'AI de HeyGen simplifie la production de vidéos d'éducation des patients de haute qualité et de contenu marketing pour la santé. Vous pouvez générer rapidement des vidéos en HD intégrale, ce qui est idéal pour partager des informations médicales précieuses sur diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux.

À quelle vitesse puis-je générer une vidéo médicale professionnelle en utilisant les fonctionnalités de texte à vidéo de HeyGen ?

Avec la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, vous pouvez rapidement transformer votre script écrit en animations médicales engageantes ou en vidéos professionnelles. Les avatars AI de la plateforme et le processus de génération avancé réduisent considérablement le temps de production, livrant votre contenu efficacement.

