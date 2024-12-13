Créateur de Vidéos d'Accueil Médical : Créez des Vidéos pour Patients avec l'AI

Créez facilement des vidéos d'accueil médical professionnelles pour l'éducation des patients. Transformez votre texte en visuels engageants rapidement avec la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.

276/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative de 45 secondes pour les patients expliquant les instructions courantes après une procédure. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical délivrant des informations dans un ton clair et rassurant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour des visuels réalistes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux afin d'attirer de nouveaux patients potentiels, caractérisée par une musique énergique, des coupes rapides et un branding fort. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une portée optimale.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation en santé concise de 60 secondes pour le nouveau personnel médical, présentant des informations essentielles d'intégration de manière claire, instructive et professionnelle. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement le récit.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos d'accueil médical

Produisez efficacement des vidéos d'accueil pour patients avec l'AI de HeyGen, comprenant des avatars personnalisables, des voix off précises et un branding professionnel pour une communication claire et engageante.

1
Step 1
Créez votre Script Vidéo
Commencez par rédiger le script de votre vidéo d'accueil médical, en détaillant toutes les informations nécessaires pour les patients. Vous pouvez également commencer avec un modèle vidéo pertinent pour simplifier le processus.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre professionnel de santé. Ensuite, utilisez la fonction texte-en-vidéo pour générer des voix off réalistes directement à partir de votre script, assurant un message clair et cohérent.
3
Step 3
Appliquez un Branding Personnalisé
Personnalisez votre vidéo d'accueil en appliquant les contrôles de branding de votre clinique, y compris les logos et les couleurs. Améliorez l'engagement en ajoutant de la musique de fond pertinente, des médias de stock ou des graphiques animés.
4
Step 4
Exportez pour Distribution
Ajoutez des sous-titres/captions pour l'accessibilité, puis révisez votre vidéo pour assurer l'exactitude et la fluidité. Une fois satisfait, exportez votre vidéo d'accueil médical de haute qualité dans le ratio d'aspect souhaité pour diverses plateformes, garantissant un produit final soigné.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Cours Médicaux

.

Créez rapidement des cours vidéo médicaux complets et du contenu éducatif pour atteindre un public plus large de patients ou de stagiaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos médicales professionnelles ?

HeyGen simplifie le processus en offrant une large gamme de modèles vidéo personnalisables, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos médicales professionnelles. Avec des outils intuitifs, vous pouvez facilement intégrer votre contenu et obtenir des visuels réalistes pour une communication efficace.

Quelles fonctionnalités avancées d'AI HeyGen propose-t-il pour le contenu médical ?

HeyGen utilise une technologie avancée de générateur vidéo AI, avec des avatars AI réalistes et des capacités de texte-en-vidéo pour transformer des scripts en vidéos médicales engageantes. Cela inclut une génération sophistiquée de voix off, garantissant un message clair et percutant pour votre audience.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation médicale avec le branding de mon organisation en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et des éléments spécifiques dans les vidéos de formation en santé. Vous pouvez également personnaliser les ratios d'aspect et ajouter des sous-titres/captions pour répondre aux exigences d'accessibilité et de plateformes spécifiques.

Quelle est l'efficacité de HeyGen pour développer des vidéos éducatives pour patients ou d'accueil médical ?

HeyGen est très efficace pour créer des vidéos éducatives pour patients et d'accueil médical claires et concises en utilisant des avatars AI et des voix off réalistes. La plateforme aide à générer des vidéos médicales percutantes idéales pour expliquer des procédures complexes ou servir de publicités numériques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo