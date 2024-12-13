Créateur de Vidéos Explicatives Médicales : Simplifiez les Sujets de Santé Complexes

Transformez instantanément des informations médicales complexes en vidéos éducatives claires pour les patients grâce à une puissante génération de texte en vidéo.

Créez une vidéo éducative de 60 secondes destinée au grand public pour simplifier des informations médicales complexes sur la gestion des maladies chroniques. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical expliquant les concepts clés avec un texte clair à l'écran dans un style visuel accessible et rassurant, enrichi par une génération de voix off.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes pour le secteur de la santé, destinée à de nouveaux patients potentiels, mettant en avant les avantages d'une nouvelle clinique. Utilisez des modèles et des scènes vibrants pour une expérience visuelle et auditive moderne et engageante, en employant la conversion de texte en vidéo à partir de scripts pour transmettre rapidement les points de vente uniques de la clinique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation médicale concise de 45 secondes pour le personnel hospitalier, démontrant un nouveau protocole chirurgical. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et étape par étape avec un avatar AI clair et autoritaire délivrant les instructions, soutenu par des sous-titres précis pour garantir la compréhension des informations critiques.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative médicale informative de 90 secondes pour les professionnels de la santé et les chercheurs, résumant les découvertes récentes dans le développement pharmaceutique. Ce concept exige un style visuel sophistiqué et axé sur les données, intégrant une riche bibliothèque de médias/soutien de stock pour des graphiques et visuels convaincants, optimisé avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour diverses plateformes.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives Médicales

Transformez des informations médicales complexes en vidéos engageantes et professionnelles pour l'éducation des patients, la formation ou le marketing avec notre plateforme alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu. Notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script vous aide à distiller des informations médicales complexes en un récit concis et actionnable pour votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour narrer votre vidéo. Associez-les à des visuels et des scènes dynamiques pour donner vie à votre message de santé.
3
Step 3
Personnalisez la Voix Off et le Branding
Affinez l'audio de votre vidéo en utilisant notre fonctionnalité avancée de génération de voix off. Personnalisez-la davantage avec des contrôles de branding (logo, couleurs) pour maintenir une apparence cohérente.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Finalisez votre création et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour adapter vos vidéos courtes à divers canaux en ligne et publics.

Améliorez la Formation Médicale

Améliorez l'engagement et la rétention des apprenants dans les programmes de formation médicale en incorporant du contenu vidéo dynamique et interactif généré par AI.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives médicales engageantes ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos explicatives médicales engageantes en utilisant des avatars AI et un flux de travail de texte en vidéo. Cela permet une narration visuelle claire, simplifiant les informations médicales complexes pour les vidéos éducatives pour les patients et les vidéos de formation médicale.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de santé ?

HeyGen exploite une génération de vidéos de santé avancée alimentée par l'AI, avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée. Cela transforme les scripts en vidéos de santé professionnelles de manière efficace, servant d'agent vidéo AI efficace pour divers besoins de contenu.

HeyGen peut-il personnaliser des vidéos explicatives médicales pour un branding spécifique et des informations complexes ?

Absolument. HeyGen offre des outils robustes pour personnaliser votre vidéo avec des contrôles de branding uniques, y compris les logos et les couleurs, garantissant que vos vidéos explicatives médicales s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation. Vous pouvez facilement adapter les modèles et les scènes pour créer des visuels convaincants qui transmettent efficacement même les informations médicales les plus complexes.

Le générateur de vidéos explicatives médicales de HeyGen est-il convivial pour les professionnels de la santé non techniques ?

Le générateur de vidéos explicatives médicales de HeyGen est conçu avec une interface conviviale, le rendant accessible aux professionnels de la santé, quel que soit leur niveau d'expertise technique. Vous pouvez facilement sélectionner parmi une variété de modèles et de scènes, convertir du texte en vidéo, et générer des vidéos explicatives de haute qualité pour divers objectifs comme les vidéos marketing de santé ou les vidéos courtes pour les réseaux sociaux.

