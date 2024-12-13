Le Créateur Ultime de Vidéos Explicatives pour Dispositifs Médicaux

Simplifiez votre production vidéo avec notre interface conviviale. Utilisez des avatars AI pour expliquer clairement des dispositifs médicaux complexes pour l'éducation des patients.

517/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative animée de 45 secondes, pleine de compassion, destinée aux patients et à leurs familles, simplifiant l'explication de la manière dont un dispositif médical spécifique améliore leur qualité de vie. Le style visuel doit présenter des personnages animés chaleureux et amicaux et un récit empathique, facilement créé grâce à la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour garantir clarté et sensibilité pour une éducation efficace des patients.
Exemple de Prompt 2
Pour les investisseurs et les parties prenantes, une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes est nécessaire pour mettre en avant les avantages uniques et le potentiel de marché d'un dispositif médical révolutionnaire. Les visuels doivent être engageants avec des changements de scène rapides et percutants, en utilisant les divers styles vidéo de HeyGen disponibles via sa fonctionnalité de Modèles & scènes pour créer une expérience de narration visuelle convaincante, tandis que l'audio reste énergique, inspirant confiance dans l'avenir de l'appareil.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo de formation informative de 75 secondes pour les équipes de vente internes est requise pour détailler les points de vente clés et les avantages opérationnels d'un nouveau dispositif médical. Cette vidéo doit utiliser un présentateur avatar AI pour transmettre des informations complexes clairement, soutenue par des sous-titres/captions à l'écran et des superpositions graphiques épurées, qui peuvent être facilement mises en œuvre avec les avatars AI et les fonctionnalités de sous-titres/captions de HeyGen, garantissant une création vidéo complète alimentée par l'AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Dispositifs Médicaux

Exploitez notre plateforme vidéo AI pour créer sans effort des vidéos explicatives convaincantes pour dispositifs médicaux, transformant des concepts complexes en contenu clair et engageant.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles de vidéos explicatives professionnelles ou optez pour une toile vierge pour personnaliser entièrement votre vidéo de dispositif médical.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu et des Avatars AI
Remplissez votre projet avec votre script et vos visuels, puis sélectionnez parmi nos divers avatars AI pour présenter les caractéristiques uniques de votre dispositif médical avec clarté.
3
Step 3
Générez la Voix Off et Affinez
Utilisez le générateur de voix off AI pour ajouter une narration professionnelle, et affinez votre vidéo avec de la musique, des effets sonores et des sous-titres pour un résultat soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Téléchargez votre vidéo explicative en haute définition, prête à être partagée sur les réseaux sociaux, pour communiquer efficacement avec les professionnels de santé et les patients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Études de Cas et les Succès des Dispositifs Médicaux

.

Produisez de puissants témoignages vidéo et études de cas démontrant l'impact réel et l'efficacité des dispositifs médicaux pour renforcer la confiance et la crédibilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives pour dispositifs médicaux ?

HeyGen utilise une AI avancée pour simplifier la production de vidéos explicatives convaincantes pour dispositifs médicaux. Les utilisateurs peuvent facilement créer des vidéos explicatives en convertissant des scripts en vidéo avec des avatars AI et une interface intuitive et conviviale.

Quelles options d'animation créative HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives ?

HeyGen propose divers styles vidéo et options d'animation créative, y compris des personnages animés et des modèles personnalisables. Vous pouvez atteindre l'excellence artistique avec la narration visuelle, garantissant que vos vidéos explicatives animées résonnent avec votre public.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off pour les vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen est une plateforme vidéo AI qui excelle dans la génération d'avatars AI de haute qualité et de voix off AI réalistes. Cette capacité de création de texte en vidéo permet de réaliser des vidéos animées engageantes et personnalisées sans lourdes charges de production.

Comment HeyGen peut-il améliorer l'impact et la portée de mes vidéos de démonstration de produit ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de démonstration de produit en haute définition qui communiquent efficacement les caractéristiques du produit. Avec un partage facile sur les réseaux sociaux et une exportation vidéo en HD, vos visuels engageants peuvent atteindre un public plus large, facilitant une meilleure éducation des patients et une communication avec les parties prenantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo