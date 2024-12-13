Accélérez le Créateur de Vidéos de Percées Médicales avec l'IA

Rationalisez la production de vidéos de santé avec des avatars AI. Générez des vidéos explicatives et de formation médicales professionnelles en quelques minutes, pas en jours.

Développez une vidéo convaincante de 30 secondes ciblant les professionnels de la santé et les chercheurs, mettant en avant une nouvelle découverte scientifique à l'aide du créateur de vidéos de percées médicales de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et scientifique avec une voix off autoritaire, expliquant clairement des données complexes grâce à la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script, soulignant son impact sur les traitements futurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing des cliniques et les administrateurs d'hôpitaux, démontrant comment la production innovante de vidéos de santé peut améliorer l'engagement des patients. Mettez en avant des visuels professionnels et engageants avec une musique de fond subtile, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des histoires de réussite de patients ou de nouvelles offres de services.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée au grand public, aux patients et aux aidants, simplifiant une condition de santé courante pour l'éducation des patients. Adoptez un style visuel amical et clair avec des animations simples et une voix off rassurante, garantissant une accessibilité maximale avec des sous-titres générés automatiquement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes pour les entreprises pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux, en tête de leurs dernières campagnes marketing. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et percutant avec une musique entraînante, en utilisant les Modèles & scènes personnalisables de HeyGen pour créer un message professionnel et mémorable sur les avantages de leur produit.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos de Percées Médicales

Transformez des informations médicales complexes en récits vidéo captivants sans effort, atteignant des audiences plus larges avec un contenu professionnel alimenté par l'IA.

Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de percée médicale. La capacité Texte-en-vidéo à partir d'un script de notre plateforme convertira instantanément votre texte en une chronologie vidéo dynamique.
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour présenter vos découvertes. Ces avatars AI sont parfaits pour l'éducation des patients et la formation médicale engageantes.
Step 3
Améliorez avec des Visuels
Améliorez votre message en sélectionnant parmi des Modèles & scènes personnalisables pour visualiser des concepts complexes, soutenant votre production de vidéos de santé avec des mises en page professionnelles.
Step 4
Affinez et Exportez
Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour une narration claire, assurant que votre message est transmis de manière professionnelle. Ensuite, exportez votre création vidéo médicale de haute qualité.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez les Percées sur les Réseaux Sociaux

Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin d'annoncer et d'expliquer les percées médicales, atteignant efficacement un public plus large.

Comment HeyGen peut-il améliorer les campagnes de marketing de santé avec la génération de vidéos AI ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme les scripts en vidéos médicales captivantes, en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables pour améliorer considérablement les campagnes de marketing de santé. Cela simplifie la création de contenu engageant pour l'éducation des patients et les initiatives marketing plus larges.

Quelles capacités font de HeyGen un créateur de vidéos de percées médicales idéal ?

HeyGen est un créateur de vidéos de percées médicales idéal grâce à ses capacités de texte-en-vidéo, permettant la création rapide de vidéos explicatives à partir de scripts simples. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles personnalisables et des avatars AI pour communiquer efficacement des informations médicales complexes.

HeyGen peut-il créer des vidéos éducatives pour la formation médicale et l'éducation des patients ?

Absolument, HeyGen excelle dans la génération de vidéos éducatives de haute qualité pour la formation médicale et l'éducation des patients. Avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off, les sous-titres et les avatars AI, HeyGen assure une diffusion claire et accessible des informations de santé importantes.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans la production de vidéos de santé ?

HeyGen soutient la cohérence de la marque dans la production de vidéos de santé en offrant des contrôles de marque robustes, y compris la possibilité d'incorporer des logos et des couleurs personnalisées dans des modèles et scènes personnalisables. Cela garantit que tout votre contenu vidéo, des réseaux sociaux aux campagnes marketing, maintient une identité visuelle professionnelle et unifiée.

