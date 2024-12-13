Créateur de Vidéos Publicitaires Médicales pour des Campagnes Rapides et Professionnelles
Élevez votre marketing de santé. Générez instantanément des publicités vidéo captivantes en utilisant des avatars AI et boostez votre pratique.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo produit percutante de 45 secondes destinée aux entreprises pharmaceutiques et aux fabricants de dispositifs médicaux, conçue pour être une publicité vidéo qui arrête le défilement. Le style visuel doit être moderne, dynamique et visuellement attrayant, mettant en valeur les caractéristiques du produit avec une musique de fond entraînante et professionnelle. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un contenu de haute qualité, garantissant que votre publicité capte efficacement l'attention et suscite l'intérêt pour les produits médicaux.
Produisez une vidéo informative et accessible de 60 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux organisations de santé publique afin de les éduquer facilement sur les nouvelles initiatives de santé. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et claire, utilisant des visuels générés par AI amicaux et des infographies simples, accompagnés d'une voix off professionnelle mais accessible et d'une musique de fond claire. Assurez une portée et une accessibilité maximales en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, la rendant adaptée à des publics en ligne divers dans les campagnes de marketing vidéo.
Créez une publicité numérique personnalisée de 30 secondes ciblant les équipes marketing dans le secteur de la santé, mettant en avant la puissance d'un générateur de vidéos médicales AI pour la création de publicités. La vidéo doit présenter un style visuel innovant et soigné, avec un avatar personnalisé délivrant un message persuasif avec une génération de voix off nette. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour produire un contenu publicitaire sur mesure et percutant qui résonne directement avec des segments d'audience spécifiques, démontrant des capacités de personnalisation inégalées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Médicales Performantes.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles médicales efficaces pour booster vos efforts de marketing de santé et atteindre plus de patients.
Engagez les Audiences sur les Réseaux Sociaux.
Générez sans effort des publicités vidéo captivantes et des clips optimisés pour les plateformes sociales pour étendre votre portée et votre engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon marketing de santé avec des vidéos publicitaires médicales ?
HeyGen permet aux professionnels de la santé de créer efficacement des vidéos promotionnelles médicales de haute qualité et professionnelles. En exploitant l'AI, vous pouvez générer du contenu vidéo engageant qui fait efficacement la publicité des produits et services médicaux, renforçant votre présence numérique.
Quelles fonctionnalités offre le générateur de vidéos médicales AI de HeyGen pour créer des publicités convaincantes ?
Le générateur de vidéos médicales AI de HeyGen propose une suite d'outils, y compris des avatars AI réalistes et des capacités de texte à vidéo, pour créer des visuels inspirant confiance. Vous pouvez facilement produire des publicités médicales de qualité studio sans coûts de production élevés, idéal pour promouvoir votre pratique.
HeyGen peut-il aider mon équipe créative à produire des vidéos promotionnelles médicales captivantes pour les réseaux sociaux ?
Absolument ! HeyGen permet aux équipes créatives de générer rapidement des vidéos promotionnelles médicales dynamiques optimisées pour les réseaux sociaux et autres publicités numériques. Sa plateforme intuitive permet une création rapide de publicités, vous aidant à capter l'attention du public et à éduquer les patients avec un contenu engageant.
HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour un créateur de publicités vidéo de santé ?
Oui, HeyGen offre une variété de modèles personnalisables conçus pour un créateur de publicités vidéo de santé, garantissant que vos vidéos s'alignent avec votre marque. Avec des contrôles de branding complets et un outil d'édition vidéo par glisser-déposer, vous pouvez créer des styles soignés et des visuels inspirant confiance qui résonnent avec votre audience.