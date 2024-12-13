Générateur de Vidéos de Formation Médias : Créez un Contenu Impactant

Produisez des vidéos de formation médiatique professionnelles plus rapidement avec des avatars AI réalistes qui captivent votre audience.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo énergique de 30 secondes pour les professionnels du marketing et les propriétaires de petites entreprises, démontrant la puissance d'un Générateur de Vidéo AI. Le style visuel et audio doit être moderne et dynamique, soulignant la création rapide de contenu. Concentrez-vous sur l'utilisation des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts et sur l'exploitation des modèles et scènes conçus professionnellement pour produire des messages percutants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux départements RH pour l'intégration des nouveaux employés. Le style visuel doit être clair et amical, complété par une voix accueillante et un son clair. Mettez en avant la fonctionnalité automatique de sous-titres/captions pour l'accessibilité et comment une riche bibliothèque de médias/stock peut améliorer les vidéos de formation personnalisées.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo persuasive de 45 secondes pour les équipes de vente et les managers commerciaux, illustrant comment un créateur de vidéo AI peut booster l'efficacité commerciale. Le style visuel doit être élégant et orienté vers l'action, avec une voix off confiante et convaincante. Mettez en avant la flexibilité du redimensionnement et des exports de format pour diverses plateformes et le vaste support de bibliothèque de médias/stock pour créer un contenu commercial soigné.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation Médias

Générez facilement des vidéos de formation médiatique captivantes avec AI, transformant le texte en contenu visuel engageant prêt pour le développement de votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo de Formation
Commencez par écrire ou coller votre script de formation médiatique. Notre capacité puissante de texte-à-vidéo à partir de script convertira votre texte en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre matériel de formation. Ces avatars livreront votre script avec des expressions et des mouvements naturels.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et des Scènes
Utilisez notre large gamme de modèles et de scènes pour ajouter des arrière-plans, des graphiques et d'autres éléments visuels qui complètent votre message de formation et engagent votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de formation médiatique perfectionnée, exportez-la facilement en utilisant nos fonctionnalités de redimensionnement et d'exports de format, la rendant prête pour toute plateforme ou distribution interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Médias Rapide

Générez rapidement des clips vidéo convaincants pour les réseaux sociaux ou les scénarios de pratique, cruciaux pour les stratégies modernes de formation et de communication médiatique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour les équipes L&D ?

HeyGen permet aux équipes L&D de créer efficacement des vidéos de formation de haute qualité grâce à son Générateur de Vidéo AI avancé. En convertissant le texte en vidéo avec des avatars AI personnalisables et des voix off, HeyGen réduit considérablement le temps et les ressources de production, garantissant des mises à jour faciles pour un contenu en évolution.

Qu'est-ce qui rend la génération de vidéos AI de HeyGen unique pour créer un contenu engageant ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et une technologie de texte-à-vidéo pour produire des vidéos engageantes avec une synchronisation labiale réaliste et une large gamme d'émotions. Ce créateur de vidéo AI innovant permet aux utilisateurs de transformer des scripts en contenu visuel dynamique, parfait pour divers besoins de communication.

HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos de formation multilingues pour des audiences mondiales ?

Absolument, HeyGen permet aux entreprises de produire des vidéos multilingues de manière transparente grâce à ses capacités robustes de génération de voix off et de traduction. Avec un support pour plus de 140 langues et un lecteur vidéo multilingue, HeyGen garantit que votre contenu de formation et d'efficacité commerciale résonne globalement grâce à une localisation efficace.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans tout mon contenu vidéo généré par AI ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer le logo, les couleurs et d'autres éléments visuels de votre entreprise directement dans vos vidéos générées par AI. En utilisant des modèles personnalisables et un éditeur de studio, HeyGen vous aide à créer des vidéos professionnelles qui reflètent de manière cohérente l'identité de votre marque sur toutes les plateformes.

