Générateur de Vidéos de la Bibliothèque Multimédia : Créez des Vidéos AI Époustouflantes Rapidement

Générez rapidement des vidéos professionnelles alimentées par l'AI en exploitant notre vaste bibliothèque multimédia pour des visuels captivants.

Produisez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos professionnelles. Le style visuel doit être moderne et énergique, avec des coupes rapides et des graphismes élégants, accompagnés d'une musique de fond entraînante et d'une voix off amicale et claire générée à partir de votre script. Mettez en avant les fonctionnalités de génération de texte en vidéo et de voix off de HeyGen pour démontrer la rapidité de création de contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu et influenceurs, offrant un conseil quotidien rapide à l'aide d'un avatar AI. Le style visuel et audio doit être tendance et dynamique, incorporant des transitions populaires et une musique de fond accrocheuse, avec l'avatar AI délivrant le message directement au public. Soulignez comment les avatars AI de HeyGen et ses divers modèles et scènes simplifient la production de vidéos sociales captivantes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative informative de 45 secondes destinée aux éducateurs et créateurs de cours en ligne, démontrant comment créer des vidéos qui enrichissent les modules d'apprentissage. Le style visuel doit être clair et convivial, utilisant des éléments animés et des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque multimédia, accompagnés d'un ton de voix encourageant. Mettez en avant la vaste bibliothèque multimédia/stock de HeyGen et les sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et la narration visuelle.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de communication d'entreprise soignée de 60 secondes pour les stratèges de contenu, mettant en avant la polyvalence de la vidéo générée par AI pour les annonces internes ou les mises à jour clients. L'esthétique doit être professionnelle et sophistiquée, avec des transitions fluides et une voix off AI confiante et autoritaire, complétée par une musique de fond subtile et motivante. Illustrez la capacité de HeyGen à générer sans effort du contenu vidéo AI et à l'exporter dans divers formats pour différentes plateformes.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de la Bibliothèque Multimédia

Transformez sans effort vos idées en vidéos AI époustouflantes en combinant une génération de texte en vidéo puissante avec des ressources multimédias étendues, donnant vie à votre vision.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script dans notre éditeur intuitif. Notre générateur avancé de texte en vidéo analysera votre texte, le préparant pour une sortie vidéo engageante.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi une vaste collection de séquences d'archives libres de droits, d'images et de musique dans notre générateur de vidéos de la bibliothèque multimédia. Complétez visuellement votre script pour raconter votre histoire efficacement.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI
Améliorez la présentation de votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes. Ces avatars livreront votre script avec des expressions naturelles et une synchronisation labiale, rendant votre contenu plus engageant.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Générée par AI
Une fois satisfait, exportez facilement votre projet complet en tant que vidéo AI de haute qualité au format MP4. Votre vidéo professionnelle est maintenant prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vitrines de Réussite Client

.

Produisez des témoignages vidéo AI convaincants à partir de votre bibliothèque multimédia pour mettre en valeur efficacement le succès client et renforcer la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos professionnelles engageantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos professionnelles pour des campagnes marketing et sur les réseaux sociaux. Exploitez ses capacités de vidéo générée par AI pour produire un contenu captivant qui résonne avec votre audience.

Quelles fonctionnalités créatives uniques offre HeyGen ?

HeyGen propose des fonctionnalités créatives uniques telles que des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité, vous permettant de créer des vidéos sans avoir besoin d'acteurs ou de tournages extensifs. Vous pouvez personnaliser ces éléments pour correspondre parfaitement au style de votre marque.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo avec du texte ?

HeyGen fonctionne comme un générateur avancé de texte en vidéo, vous permettant de transformer un simple script en une vidéo AI dynamique. Son éditeur en ligne intuitif simplifie l'ensemble du processus, rendant la production vidéo accessible et efficace.

Puis-je utiliser mes propres ressources ou modèles avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose un générateur de vidéos de la bibliothèque multimédia complet et prend en charge les téléchargements personnalisés pour enrichir votre vidéo générée par AI. Vous pouvez également commencer avec divers modèles vidéo et personnaliser chaque aspect à l'aide de ses outils d'édition vidéo robustes.

