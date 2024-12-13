Générateur de Vidéos de Formation en Mécatronique : Créez des Cours Engagés

Transformez rapidement des scripts en formations dynamiques en mécatronique avec des voix off réalistes, économisant ainsi aux équipes de L&D un temps et des ressources précieux.

501/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation technique de 2 minutes qui guide les techniciens juniors à travers le dépannage d'un problème courant avec un bras robotique, en utilisant des séquences de la bibliothèque multimédia/stock en haute définition réalistes, enrichies de superpositions animées pour identifier les zones de défaut, présentées dans un schéma de couleurs neutre et professionnel. L'audio accompagnant doit maintenir un ton calme et instructif, renforcé par des sous-titres/captions synchronisés pour plus de clarté dans divers environnements de travail.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique de 60 secondes démontrant l'assemblage étape par étape d'un dispositif mécatronique simple, ciblant les amateurs de bricolage ou les lycéens en STEM avec une esthétique vibrante et jeune. Ce montage rapide doit tirer parti des modèles et scènes de HeyGen et présenter un avatar AI expressif pour délivrer une narration concise et encourageante sur une musique de fond pop énergique, rendant le contenu eLearning complexe engageant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo captivante de 45 secondes explorant l'intersection future de la mécatronique et de l'IA dans les applications industrielles, destinée aux équipes de L&D et aux cadres d'entreprise. Le style visuel doit être futuriste, incorporant des graphiques animés élégants et des représentations de données abstraites dans une palette sombre sophistiquée avec des accents néon. Une narration professionnelle et imposante, méticuleusement élaborée à partir d'un texte en vidéo à partir d'un script, sera accompagnée d'une musique cinématographique inspirante, mettant en avant les avancées dans la génération de vidéos de formation par IA.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation en Mécatronique

Créez rapidement des vidéos de formation en mécatronique professionnelles et engageantes avec l'IA, simplifiant le développement de contenu pour l'éducation technique.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre contenu de formation détaillé directement dans la plateforme pour tirer parti de notre générateur de vidéos AI. Cela utilise notre capacité de texte en vidéo à partir de script pour commencer instantanément à façonner votre vidéo de formation en mécatronique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour être votre présentateur à l'écran. Associez-les à une voix off réaliste qui correspond parfaitement au ton et à la complexité de votre matériel de formation technique.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des images, vidéos et graphiques pertinents de notre bibliothèque multimédia/stock, ou téléchargez les vôtres. Appliquez vos contrôles de branding (logo, couleurs) pour assurer la cohérence avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo de formation en mécatronique engageante et exportez-la en haute définition. Nos redimensionnements et exports d'aspect-ratio garantissent que votre contenu fini est prêt pour toute plateforme eLearning ou distribution interne de l'équipe L&D, livrant des vidéos de formation 4K.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Concepts Techniques Complexes

.

Utilisez la vidéo alimentée par l'IA pour simplifier les sujets complexes de mécatronique et de robotique, rendant la formation technique accessible et compréhensible pour tous.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en mécatronique ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation complexes en mécatronique en permettant aux utilisateurs de générer du contenu de haute qualité en utilisant des avatars AI et du texte en vidéo à partir de script. Ce générateur de vidéos AI permet aux équipes de L&D de produire des vidéos engageantes de manière efficace pour la formation technique.

Qu'est-ce qui rend les vidéos HeyGen engageantes pour la formation en entreprise et l'eLearning ?

HeyGen utilise des avatars AI réalistes, des modèles personnalisables et des voix off de haute qualité pour créer des vidéos très engageantes pour la formation en entreprise et le contenu eLearning. Cela garantit que votre audience reste captivée et absorbe les informations efficacement.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos pour le contenu de formation ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos grâce à sa fonctionnalité puissante de texte en vidéo à partir de script et à la génération automatique de sous-titres. Cela permet aux équipes de L&D de produire rapidement du contenu vidéo de formation AI soigné sans montage intensif.

HeyGen peut-il produire des vidéos de formation en robotique 4K professionnelles avec personnalisation ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un puissant créateur de vidéos de formation en robotique, capable de générer des vidéos de formation 4K professionnelles. Avec des modèles personnalisables, des voix off réalistes et l'option d'utiliser des avatars AI, HeyGen assure une sortie de haute qualité et de marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo