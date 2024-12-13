Créez une vidéo explicative d'une minute à destination des clients potentiels, expliquant les avantages d'un service de réparation automobile spécifique comme une vérification des freins, en utilisant un style visuel professionnel et informatif. La vidéo doit utiliser les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire, accompagnée d'une génération de voix off précise pour un ton éducatif, démontrant une approche moderne de la 'génération de vidéos AI' pour le contenu 'créateur de vidéos pour atelier mécanique' local.

Générer une Vidéo