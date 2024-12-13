Créez une production vidéo captivante de 45 secondes mettant en lumière le maire, conçue pour les membres de la communauté locale et les électeurs potentiels, mettant en avant l'engagement du maire envers la ville à travers diverses initiatives communautaires. Le style visuel et audio doit être inspirant et de type documentaire, avec une voix off chaleureuse et rassurante générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, soulignant les impacts positifs et les projets futurs.

