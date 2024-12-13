Créez une vidéo de message du maire de 45 secondes en utilisant un style visuel accueillant et axé sur la communauté avec une voix off chaleureuse et claire, destinée aux résidents locaux pour annoncer une prochaine réunion de mairie et encourager la participation ; utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer un ton accueillant et accessible pour cette vidéo générée par l'IA sur les réseaux sociaux.

Générer une Vidéo