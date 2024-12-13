Créateur de Vidéos de Message du Maire : Vidéos de Campagne Alimentées par l'IA

Créez facilement des vidéos professionnelles de message du maire pour les campagnes politiques avec des avatars IA de pointe.

Créez une vidéo de message du maire de 45 secondes en utilisant un style visuel accueillant et axé sur la communauté avec une voix off chaleureuse et claire, destinée aux résidents locaux pour annoncer une prochaine réunion de mairie et encourager la participation ; utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer un ton accueillant et accessible pour cette vidéo générée par l'IA sur les réseaux sociaux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 60 secondes pour une campagne municipale, ciblant les électeurs potentiels et les soutiens de la campagne, avec une esthétique visuelle professionnelle et confiante et un texte à l'écran clair ; assurez-vous que les points politiques clés sont clairement mis en avant en utilisant la capacité de sous-titres/captions de HeyGen pour maximiser la rétention du message pour cet outil de création de vidéos de campagne du maire.
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce concise de 30 secondes avec un créateur de vidéo IA pour un nouveau service municipal, conçue pour le grand public et les entreprises locales, en employant un style visuel moderne et autoritaire avec des visuels dynamiques ; améliorez le contenu informatif en intégrant des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer les avantages du service en tant que contenu vidéo en ligne efficace.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux du bureau du maire, ciblant spécifiquement un public plus jeune et les utilisateurs généraux des réseaux sociaux, en présentant un fait amusant sur la ville ou une mise à jour rapide d'une initiative à travers un format énergique et visuellement attrayant ; déployez les avatars IA de HeyGen pour délivrer le message, assurant une présentation dynamique adaptée à une consommation rapide en tant que vidéo générée par l'IA sur les réseaux sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Message du Maire

Créez facilement des messages vidéo professionnels et engageants pour votre campagne ou communauté avec notre créateur de vidéos IA, conçu pour une communication percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir le texte de votre message du maire. Notre fonctionnalité puissante de texte en vidéo transforme vos mots en une vidéo dynamique, garantissant que votre message est clair et concis.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes pour représenter votre maire ou délivrer le message. Cela ajoute une touche professionnelle et personnelle à votre contenu vidéo.
3
Step 3
Appliquez la Marque et Peaufinez
Intégrez la marque de votre campagne avec des logos et des couleurs personnalisés en utilisant nos contrôles de marque robustes. Cela garantit que votre message s'aligne parfaitement avec votre identité visuelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez facilement votre vidéo de message du maire finalisée dans divers formats et ratios d'aspect adaptés à toutes les plateformes de réseaux sociaux. Publiez votre contenu de haute qualité pour engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Délivrez des Messages Publics Inspirants

Créez des messages vidéo inspirants qui communiquent clairement la vision du maire et favorisent la connexion et le soutien communautaire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon contenu vidéo créatif ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire facilement des vidéos en ligne captivantes. En utilisant une technologie avancée de créateur de vidéos IA, vous pouvez transformer des scripts en vidéos promotionnelles de haute qualité ou en vidéos engageantes générées par l'IA pour les réseaux sociaux en utilisant des avatars IA réalistes et une voix off générée par l'IA.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de campagne politique ?

Absolument, HeyGen est un outil idéal pour la création de vidéos de campagne du maire, permettant aux campagnes politiques de générer rapidement des vidéos professionnelles. Vous pouvez utiliser les contrôles de marque, les avatars IA personnalisés et les capacités de texte en vidéo à partir de scripts pour créer un contenu vidéo de message du maire percutant.

Quel est le processus typique de création de vidéos avec HeyGen ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos, permettant aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos générées par l'IA pour les réseaux sociaux et du contenu promotionnel. Commencez par choisir parmi divers modèles, saisissez votre script pour une voix off générée par l'IA, puis personnalisez votre avatar IA et les éléments visuels avant d'exporter et de publier.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour le contenu vidéo de ma marque ?

Oui, HeyGen propose des contrôles de marque étendus, y compris la personnalisation de logos et de couleurs, pour garantir que votre contenu vidéo en ligne s'aligne parfaitement avec votre marque. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres, choisir divers ratios d'aspect pour l'exportation et sélectionner dans une bibliothèque de médias diversifiée pour créer des vidéos uniques.

