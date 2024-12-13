Créez une vidéo récapitulative dynamique de 60 secondes présentant les fonctionnalités principales d'une nouvelle mise à jour logicielle pour les professionnels de la technologie et les créateurs de contenu, conçue avec un style visuel net et professionnel et une voix off informative. Utilisez la fonction de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement un contenu captivant à partir de vos notes techniques, agissant efficacement comme un créateur de clips AI pour mettre en avant les innovations clés.

Générer une Vidéo