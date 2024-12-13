Créateur de Vidéos de Conseil Matrimonial : Créez des Vidéos Impactantes

Permettez aux thérapeutes et coachs de créer des vidéos de conseils relationnels percutantes en utilisant des avatars AI empathiques pour un contenu professionnel et engageant.

325/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 60 secondes pour les personnes recherchant des conseils pratiques pour des relations plus saines, en se concentrant sur une technique de résolution de conflits. Utilisez des visuels lumineux et illustratifs et un ton encourageant et optimiste généré sans effort grâce à la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo, rendant les vidéos de conseils relationnels accessibles et percutantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes de conseils rapides destinée aux coachs relationnels souhaitant partager des orientations concises, en utilisant un style visuel professionnel et moderne avec une voix claire et autoritaire. Montrez à quel point un concept peut être rapidement créé en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, fournissant aux coachs d'excellents points de départ pour le contenu.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour le grand public intéressé par le maintien du bien-être émotionnel au sein de leur couple, offrant un court conseil sur le renforcement de la connexion émotionnelle. Ce générateur de vidéos AI pour les conseils relationnels devrait employer des couleurs apaisantes, des transitions douces et une voix off compatissante, générée professionnellement à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, améliorant le bien-être émotionnel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Conseil Matrimonial

Transformez vos conseils relationnels en vidéos professionnelles et engageantes. Exploitez l'AI pour créer un contenu captivant pour les thérapeutes et les coachs, améliorant le bien-être émotionnel.

1
Step 1
Créez Votre Script de Conseils Relationnels
Rédigez votre script complet pour les vidéos de conseils relationnels, couvrant les stratégies de communication clés. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo pour donner vie à votre contenu sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI Empathiques
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI empathiques pour représenter votre message avec chaleur et compréhension. Sélectionnez un avatar qui transmet efficacement l'empathie et le professionnalisme pour votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et des Touches Personnelles
Personnalisez facilement les éléments vidéo en incorporant les contrôles de branding de votre marque tels que les logos et les couleurs. Assurez-vous que votre vidéo reflète votre identité professionnelle et votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Préparez votre vidéo pour une large distribution en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour s'adapter à différentes plateformes. Assurez-vous que votre contenu est optimisé pour les réseaux sociaux pour une portée et un engagement maximum.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Offrez des Conseils Relationnels Inspirants

.

Créez des vidéos avec des avatars AI empathiques pour motiver et encourager les individus et les couples, promouvant une communication positive et des liens plus forts.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les thérapeutes et les coachs relationnels à créer du contenu engageant ?

HeyGen permet aux thérapeutes et aux coachs relationnels de produire des vidéos de conseils relationnels de haute qualité en utilisant son générateur de vidéos AI avancé. Vous pouvez exploiter des avatars AI empathiques et des modèles axés sur les relations pour offrir des stratégies de communication précieuses et du contenu sur le bien-être émotionnel à votre audience.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos fournis par HeyGen pour mes vidéos de conseils relationnels uniques ?

Absolument ! HeyGen propose une sélection diversifiée de modèles de vidéos entièrement personnalisables. Vous pouvez facilement ajuster le branding, ajouter vos propres médias et personnaliser chaque aspect pour créer du contenu personnalisé pour le créateur de vidéos de conseil matrimonial et une production de vidéos de conseils relationnels percutante.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de conseil matrimonial efficace pour des conseils professionnels ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de conseil matrimonial professionnelles en transformant des scripts en vidéos AI soignées avec des avatars AI réalistes. Cela permet une production rapide de contenu sur des sujets comme la résolution de conflits, garantissant que vos vidéos de conseils relationnels sont cohérentes et de haute qualité.

Les vidéos générées par HeyGen sont-elles optimisées pour le partage sur les réseaux sociaux et l'engagement de l'audience ?

Oui, les vidéos HeyGen sont spécifiquement conçues pour un impact maximal sur les plateformes, avec redimensionnement des ratios d'aspect et sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que vos vidéos de conseils relationnels sont parfaitement optimisées pour les réseaux sociaux, captant l'attention et favorisant l'engagement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo