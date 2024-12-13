Générateur de Vidéos de Formation pour la Place de Marché : Créez des Cours Plus Rapidement

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes à partir de texte en utilisant nos capacités avancées de text-to-video pour une production de contenu efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment pouvons-nous créer une vidéo produit dynamique de 45 secondes mettant en avant une nouvelle fonctionnalité innovante de liste au sein d'une plateforme de commerce électronique ? Cette vidéo s'adresse aux vendeurs expérimentés de la place de marché cherchant à optimiser leurs présentations de produits. Elle doit avoir un style moderne et visuellement frappant avec une musique de fond énergique et un texte clair à l'écran, en utilisant le "Text-to-video from script" de HeyGen pour un récit captivant et les "Sous-titres/légendes" pour une portée maximale.
Exemple de Prompt 2
Réalisez une vidéo tutorielle de 90 secondes sur les meilleures pratiques pour créer des présentations de produits e-commerce convaincantes qui convertissent. Le public comprend des entrepreneurs en ligne en herbe et des professionnels du marketing. Le style visuel doit être épuré, informatif et riche en exemples pratiques, soutenu par une voix off confiante et explicative générée avec la "Génération de voix off" de HeyGen et enrichie par le "Support de bibliothèque de médias/stock" pour une clarté visuelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes mettant en avant la rapidité et la facilité de générer des vidéos de formation interne pour les équipes de la place de marché. Ce court métrage cible les responsables marketing et les coordinateurs de formation ayant besoin d'une solution de création de contenu efficace. Adoptez une esthétique visuelle rapide et inspirante avec des graphismes vibrants et une musique entraînante. Capitalisez sur le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour une distribution multi-plateforme et utilisez les "Templates & scenes" pour un flux de création rapide.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation pour la Place de Marché

Générez rapidement des vidéos de formation professionnelles pour vos annonces de place de marché et présentations de produits avec notre générateur de vidéos IA intuitif, simplifiant la création de contenu.

1
Step 1
Créez le Script de Votre Vidéo de Formation
Commencez par créer ou coller votre script de contenu de formation dans le générateur de vidéos IA. Notre générateur de texte en vidéo convertira votre texte en un dialogue engageant pour votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez un Avatar IA et une Scène
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour représenter votre marque. Améliorez votre attrait visuel en ajoutant des scènes et des médias pertinents de notre vaste bibliothèque.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Finitions
Utilisez des modèles préfabriqués pour personnaliser l'apparence de votre vidéo de formation. Incorporez le logo et les couleurs de votre marque pour maintenir une cohérence de marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Une fois satisfait, exportez vos vidéos de haute qualité dans divers formats prêts pour les plateformes et ratios d'aspect, en vous assurant qu'elles sont optimisées pour votre place de marché ou intégration LMS.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Produisez rapidement du contenu captivant pour les réseaux sociaux afin de promouvoir les produits de la place de marché, la formation ou la présence de marque, stimulant l'engagement et le trafic.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos professionnelles avec IA ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles de haute qualité sans effort. Notre générateur de vidéos IA transforme le texte en vidéo avec des avatars IA réalistes, accélérant considérablement votre processus de création de contenu.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos de formation engageantes ?

HeyGen offre un générateur de vidéos tutoriels intuitif avec une large gamme de modèles préfabriqués et d'outils de montage vidéo puissants. Cela vous permet de créer efficacement des vidéos de formation et du contenu eLearning captivants.

HeyGen peut-il aider à créer du contenu marketing captivant et des vidéos produits ?

Absolument, HeyGen est idéal pour générer du contenu marketing dynamique et des vidéos produits, parfaits pour les présentations de produits e-commerce et les publicités sur les réseaux sociaux. Vous pouvez personnaliser l'apparence pour assurer une cohérence de marque sur toutes vos créations.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités avancées comme la génération de scripts et les voix off multilingues ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération robuste de scripts à partir de texte et des capacités avancées de générateur de voix IA pour des voix off diversifiées. Notre plateforme inclut également le doublage IA et des options de doublage multilingue pour atteindre un public mondial, enrichissant votre contenu vidéo avec des dialogues riches et des effets sonores.

