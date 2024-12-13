Générateur de Vidéos pour Vendeurs de Marché : Créez des Vidéos de Produits Rapidement

Accélérez vos ventes avec des vidéos de produits époustouflantes. Exploitez nos modèles et scènes personnalisables pour générer du contenu professionnel rapidement et facilement.

Créez une vidéo de présentation de produit de 30 secondes, invitante et professionnelle, destinée aux clients potentiels du marché, mettant en avant un nouvel article. Le style visuel doit être lumineux et épuré, accompagné d'une voix off amicale qui explique clairement les avantages du produit, en utilisant la robuste "Génération de voix off" de HeyGen pour assurer une communication claire de cette vidéo de produit e-commerce.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo marketing élégante et informative de 45 secondes pour les vendeurs e-commerce, démontrant comment notre générateur de vidéos AI simplifie la création de contenu. Utilisez une musique de fond entraînante et des aides visuelles claires, en utilisant les divers "Modèles & scènes" de HeyGen pour présenter un aperçu professionnel des fonctionnalités clés du service en tant que générateur de vidéos pour vendeurs de marché.
Exemple de Prompt 2
Produisez une courte vidéo dynamique et engageante de 60 secondes pour le marketing sur les réseaux sociaux, destinée aux clients et abonnés existants, annonçant une offre spéciale à durée limitée. Le style visuel moderne doit incorporer un rythme rapide, mettant en vedette un "Avatar AI" de HeyGen pour présenter avec enthousiasme l'offre exclusive, transformant une image AI en contenu vidéo.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo autoritaire et concise de 40 secondes pour les propriétaires d'entreprise, expliquant la proposition de valeur de la création de contenu évolutive. Le style visuel épuré doit comporter des graphiques sophistiqués pour transmettre l'efficacité d'un flux de création rapide, en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer rapidement les messages clés en vidéos marketing percutantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos pour Vendeurs de Marché

Transformez sans effort les informations sur les produits en vidéos de produits e-commerce engageantes, boostant votre présence en ligne et vos ventes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir les caractéristiques et avantages clés de votre produit. Notre capacité "Texte en vidéo à partir de script" transformera vos mots en visuels convaincants, parfaits pour vos "descriptions de produits".
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo avec un présentateur engageant. Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"Avatars AI" pour représenter votre marque, donnant vie à votre contenu de "générateur de vidéos AI".
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec l'identité de votre marque. Utilisez les "Contrôles de marque (logo, couleurs)" pour assurer une apparence et une sensation cohérentes pour toutes vos "vidéos marketing".
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création avec facilité. Notre plateforme permet le "Redimensionnement et exportation des rapports d'aspect", garantissant que vos "vidéos de produits e-commerce" sont parfaitement optimisées pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages de Clients

Transformez les expériences positives des clients en témoignages vidéo convaincants, renforçant la confiance et la crédibilité pour votre marque et vos produits.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les vendeurs de marché à créer des vidéos efficaces ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé spécialement conçu pour autonomiser les vendeurs de marché et les vendeurs e-commerce. Il permet un flux de création rapide de vidéos de produits e-commerce de haute qualité et de vidéos marketing engageantes directement à partir de texte, améliorant vos descriptions de produits avec un rendu photoréaliste.

Quel type de qualité vidéo puis-je attendre du générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen produit des vidéos de qualité cinématographique avec un rendu photoréaliste, en utilisant des avatars AI sophistiqués. Notre plateforme garantit que vos vidéos marketing et vidéos de produits e-commerce sont professionnelles et hautement engageantes pour votre audience.

HeyGen est-il adapté à la création de contenu évolutif pour le marketing sur les réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen est conçu pour la création de contenu évolutif, ce qui le rend parfait pour les campagnes de marketing sur les réseaux sociaux. Avec un éditeur glisser-déposer et une large gamme de modèles vidéo, vous pouvez produire efficacement de nombreuses vidéos marketing pour maintenir une présence en ligne cohérente.

HeyGen peut-il convertir mes images ou descriptions de produits existantes en vidéos ?

Oui, HeyGen agit comme un puissant générateur d'images AI en vidéos, transformant sans effort vos images de produits statiques en vidéos de produits e-commerce dynamiques. De plus, sa capacité de texte en visuels vous permet de convertir directement les descriptions de produits en contenu vidéo engageant, simplifiant ainsi votre production de vidéos marketing.

