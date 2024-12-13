Créateur de Vidéos d'Introduction pour Vendeurs de Marketplace

Boostez vos ventes et votre engagement sur le marketplace avec des vidéos d'introduction convaincantes, facilement créées grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

566/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'introduction dynamique de 45 secondes adaptée aux propriétaires de boutiques en ligne cherchant à faire ressortir leurs annonces de produits. Ciblant les vendeurs de marketplace existants cherchant à rafraîchir leur image de marque, cette vidéo mettra l'accent sur la personnalisation. Employez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des éléments visuels uniques et des révélations de logo puissantes, avec un style visuel élégant et énergique, une musique de fond contemporaine et des effets sonores percutants pour les mises en avant de produits.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'introduction 'À propos de nous' informative mais engageante de 60 secondes pour les artisans et créateurs vendant des articles uniques sur un marketplace. Conçue pour les clients en quête d'authenticité, cette vidéo doit raconter l'histoire de la marque. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour fournir une narration chaleureuse et invitante, accompagnée d'un style visuel doux et artisanal, d'une musique acoustique douce et de transitions fluides qui mettent en valeur le processus créatif et les offres uniques.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'introduction concise de 15 secondes pour les vendeurs de commerce électronique occupés, conçue pour capter rapidement l'attention des acheteurs pour leurs dernières vidéos marketing. Cette suggestion cible les vendeurs souhaitant un créateur d'intro convivial pour promouvoir des ventes flash ou des nouveautés. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen pour générer un texte à l'écran percutant, associé à un style visuel rapide et vibrant, un rythme électronique énergique et des animations audacieuses et accrocheuses pour susciter un intérêt immédiat.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Introduction pour Vendeurs de Marketplace

Créez des vidéos d'introduction professionnelles et engageantes pour vos annonces sur le marketplace et les réseaux sociaux. Construisez la reconnaissance de marque avec un créateur d'intro convivial conçu pour les vendeurs.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une large gamme de modèles conçus professionnellement, adaptés aux vendeurs de marketplace, donnant à votre intro une longueur d'avance grâce à nos modèles et scènes.
2
Step 2
Personnalisez Votre Intro
Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer pour personnaliser le texte, les polices et les couleurs afin de correspondre à l'identité de votre marque avec nos outils de personnalisation.
3
Step 3
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Incorporez votre logo de marque et d'autres éléments à l'aide de nos contrôles de marque pour créer des révélations de logo et des animations d'introduction captivantes qui attirent l'attention.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Téléchargez facilement votre vidéo d'introduction en haute résolution, prête à booster l'engagement sur vos réseaux sociaux et canaux marketing, en utilisant nos fonctionnalités de redimensionnement d'aspect et d'exportation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant les Histoires de Succès des Clients

.

Mettez en avant les expériences positives des clients avec des vidéos IA convaincantes pour renforcer la confiance et attirer de nouveaux acheteurs vers votre boutique sur le marketplace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le créateur de vidéos d'introduction de HeyGen libère-t-il la créativité ?

Le créateur de vidéos d'introduction de HeyGen propose des modèles conçus professionnellement et des outils de personnalisation étendus, permettant aux utilisateurs de libérer leur créativité. Créez facilement des vidéos d'introduction élégantes avec des animations d'introduction dynamiques et des révélations de logo captivantes pour engager efficacement votre audience.

Puis-je personnaliser les modèles d'introduction pour correspondre à l'identité de ma marque avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque robustes au sein de ses modèles personnalisables. Vous pouvez intégrer votre logo de marque de manière transparente et ajuster les couleurs pour que vos vidéos d'introduction s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque, aidant à construire une forte reconnaissance de marque à travers toutes vos vidéos marketing.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur d'intro convivial pour tout le monde ?

HeyGen est conçu comme un créateur d'intro convivial, avec un éditeur intuitif de glisser-déposer qui simplifie le processus de création. Notre plateforme utilise l'IA pour rendre la production de vidéos d'introduction en haute résolution accessible et efficace pour les utilisateurs de tous niveaux de compétence.

Comment le créateur d'intro YouTube de HeyGen peut-il améliorer le contenu de ma chaîne ?

Le créateur d'intro YouTube de HeyGen vous permet de produire de manière cohérente des vidéos d'introduction professionnelles et en haute résolution pour votre chaîne. Ces intros soignées élèvent le contenu de vos vidéos, assurant une forte première impression pour vos spectateurs et favorisant un meilleur engagement sans filigranes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo