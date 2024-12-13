Générateur de Vidéos pour Annonces de Marché : Créez des Vidéos Époustouflantes

Transformez sans effort les descriptions de produits en présentations captivantes pour le e-commerce avec notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, parfaite pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing cherchant à promouvoir rapidement une vente flash. L'esthétique doit être vibrante et rapide avec une bande sonore rythmée et excitante. Cette création rapide de vidéo produit exploitera la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script, transformant instantanément un texte simple en contenu visuel dynamique pour une publicité percutante.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de 45 secondes de qualité cinématographique pour introduire un article de luxe, destinée aux marques haut de gamme et à leur clientèle exigeante. Le traitement visuel exige un look élégant, raffiné et sophistiqué, accompagné d'une bande sonore orchestrale douce. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour obtenir cette présentation soignée, garantissant que le générateur de vidéos IA produit une vitrine de produit e-commerce premium qui captive et impressionne.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour les gestionnaires de commerce électronique occupés, détaillant les avantages d'un nouveau service d'abonnement. Le visuel doit être propre et professionnel, avec une voix off autoritaire mais amicale. Employez la génération avancée de voix off et les fonctionnalités de sous-titres/captions de HeyGen pour communiquer clairement des descriptions de produits complexes, rendant ces vidéos générées par IA accessibles et faciles à comprendre pour un large public sur n'importe quelle plateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour Annonces de Marché

Créez facilement des vidéos de produits professionnelles et engageantes pour vos annonces e-commerce avec l'IA, attirant plus de clients et augmentant les ventes.

1
Step 1
Collez les Détails de Votre Produit
Commencez par entrer la description de votre produit ou votre script. Notre capacité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script transformera votre texte en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une large gamme de "Modèles Personnalisables" et de scènes pour correspondre à votre marque et à votre produit. Notre fonctionnalité "Modèles & scènes" offre un point de départ parfait.
3
Step 3
Améliorez Votre Présentation
Générez une voix off naturelle pour votre script et intégrez sans effort des "Sous-titres/captions" pour rendre votre vidéo de produit universellement accessible et percutante.
4
Step 4
Exportez pour l'Intégration sur le Marché
Préparez facilement vos "présentations de produits e-commerce" terminées en utilisant notre fonctionnalité de "redimensionnement et exportation de rapport d'aspect", garantissant qu'elles sont optimisées pour toute plateforme de marché.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages Clients

.

Développez des vidéos IA convaincantes mettant en avant les histoires de réussite des clients pour renforcer la confiance et la crédibilité de vos produits.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il aux vendeurs en ligne de créer des vidéos de présentation de produits convaincantes ?

HeyGen propose un générateur de vidéos IA avancé qui permet aux vendeurs en ligne de créer sans effort des vidéos de qualité cinématographique pour leurs présentations de produits. Utilisez notre plateforme intuitive pour transformer les descriptions de produits en vidéos engageantes générées par IA, parfaites pour dynamiser vos annonces sur les marchés.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos uniques générées par IA ?

Le puissant générateur de vidéos IA de HeyGen offre une suite de fonctionnalités créatives, y compris des modèles personnalisables et des avatars numériques réalistes. Vous pouvez facilement transformer du texte en vidéo, créant des vidéos générées par IA uniques et professionnelles adaptées à la vision de votre marque.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux pour la promotion de marque ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos IA idéal pour produire des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux qui résonnent avec votre audience. Notre plateforme prend en charge l'intégration du kit de marque, garantissant que vos vidéos générées par IA maintiennent une cohérence de marque sur toutes vos plateformes sociales.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur efficace de vidéos pour annonces de marché ?

HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos pour annonces de marché en offrant une automatisation alimentée par IA pour simplifier la création de vidéos de produits. Transformez rapidement les descriptions de produits en contenu vidéo dynamique, prêt pour les plateformes, améliorant considérablement votre présence en ligne.

