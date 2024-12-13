Créateur de Vidéos Marketing : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Créez facilement des vidéos marketing époustouflantes pour les réseaux sociaux avec notre éditeur glisser-déposer et boostez votre marque.

Créez une vidéo marketing de 30 secondes montrant à quel point il est facile pour les propriétaires de petites entreprises d'utiliser un créateur de vidéos marketing. Ciblez les entrepreneurs occupés qui ont besoin de contenu rapide et professionnel. Le style visuel doit être épuré et intuitif, démontrant l'utilisation de modèles et de scènes préconçus, accompagné d'une voix off enthousiaste.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promo engageante de 45 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux marketeurs digitaux cherchant à améliorer la présence de leur campagne. Utilisez un style dynamique et visuellement attrayant avec des avatars AI délivrant des messages clés, soutenus par une bande sonore professionnelle mais amicale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing de 60 secondes démontrant comment créer du contenu vidéo marketing avec une image de marque cohérente. Cette vidéo doit cibler les équipes marketing et les grandes entreprises axées sur l'identité de marque. Le style visuel et audio doit être élégant, corporatif et autoritaire, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script pour garantir l'exactitude du message de marque dans tout le contenu.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo marketing inspirante de 30 secondes pour les entrepreneurs, mettant en avant la rapidité et la qualité de production de diverses vidéos marketing. Le style visuel doit être rapide et énergique, associé à une bande sonore motivante et une génération de voix off puissante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Marketing

Créez sans effort des vidéos marketing professionnelles qui captent l'attention et stimulent l'engagement pour votre entreprise, sans expérience préalable nécessaire.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une large gamme de "modèles vidéo" conçus professionnellement ou commencez de zéro. Nos "Modèles & scènes" diversifiés sont parfaits pour toute campagne marketing.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Saisissez votre script et utilisez notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour transformer le texte en visuels engageants. Améliorez votre narration avec le "générateur de voix AI" pour un audio au son naturel.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez
Adaptez votre vidéo pour qu'elle s'aligne avec votre "image de marque cohérente" en ajustant les couleurs, les polices et en ajoutant votre logo. Utilisez les "Contrôles de marque (logo, couleurs)" pour maintenir une apparence cohérente dans tout votre contenu.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Marketing
Finalisez votre projet et exportez des "vidéos marketing" de haute qualité dans divers formats. Optimisez facilement votre sortie en utilisant le "Redimensionnement & exportation d'aspect-ratio" pour différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Valeur le Succès Client

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les témoignages clients en récits vidéo percutants et engageants alimentés par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos marketing ?

HeyGen est un créateur de vidéos marketing intuitif, vous permettant de créer des vidéos marketing avec une facilité remarquable. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo et d'avatars AI pour produire rapidement du contenu de haute qualité.

HeyGen peut-il aider mon entreprise à produire des publicités vidéo professionnelles ?

Oui, HeyGen vous permet de produire des publicités vidéo professionnelles et des vidéos promotionnelles pour diverses plateformes. Ses fonctionnalités comme les contrôles de marque et l'accès à une bibliothèque de médias avec des ressources stock garantissent une image de marque cohérente dans tout votre contenu.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen intègre un montage AI avancé pour rationaliser votre flux de travail, y compris des capacités de conversion de texte en vidéo et un générateur de voix AI. Cela permet la création efficace de contenu vidéo animé dynamique.

HeyGen est-il adapté aux petites entreprises cherchant à améliorer leur présence sur les réseaux sociaux ?

Absolument, HeyGen est une solution idéale pour les petites entreprises visant à augmenter leur engagement sur les réseaux sociaux. Son éditeur glisser-déposer convivial et ses capacités de redimensionnement d'aspect-ratio facilitent la production de contenu engageant pour n'importe quelle plateforme.

