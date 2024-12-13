Académie de Marketing Vidéo : Maîtrisez le Marketing Vidéo Maintenant

Élevez vos compétences en marketing digital avec notre cours complet de marketing vidéo, créant facilement du contenu engageant en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo inspirante de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux cinéastes indépendants, illustrant le processus simplifié de production vidéo professionnelle. Utilisez un style visuel créatif et rapide avec des coupes rapides et une musique d'ambiance, en utilisant une voix naturelle et engageante. Soulignez comment les avatars AI de HeyGen peuvent donner vie à des personnages divers sans avoir besoin d'acteurs, transformant leur vision créative.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les professionnels du marketing et les responsables de marque, démontrant comment la publicité vidéo stratégique peut augmenter significativement la notoriété de la marque. Le style visuel et audio doit être élégant et corporatif, avec une musique instrumentale sophistiquée et une voix autoritaire. Montrez la puissance de la conversion de scripts directement en vidéos soignées en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, simplifiant le processus créatif.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo éducative et amicale de 30 secondes conçue pour les étudiants et les personnes en reconversion professionnelle, promouvant nos cours de marketing accessibles pour maîtriser les stratégies de marketing digital. L'esthétique visuelle doit être propre et facile à suivre, accompagnée d'une musique de fond motivante et d'une voix chaleureuse et accueillante. Montrez comment la génération de voix off de HeyGen simplifie l'ajout de narrations de haute qualité à tout contenu éducatif.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne l'Académie de Marketing Vidéo

Maîtrisez l'art du marketing vidéo et de la production avec notre académie complète, conçue pour transformer votre vision créative en contenu numérique à fort impact.

1
Step 1
Choisissez Votre Parcours d'Apprentissage
Commencez par explorer nos modules de cours de marketing vidéo, offrant un système structuré et étape par étape pour guider votre parcours du concept à la campagne.
2
Step 2
Créez un Script Vidéo Captivant
Appliquez les insights stratégiques de votre cours pour rédiger un script vidéo engageant, puis transformez-le sans effort en une vidéo dynamique en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels Professionnels
Élevez vos vidéos marketing avec une esthétique soignée en intégrant des avatars AI réalistes pour donner vie à votre message.
4
Step 4
Exportez et Optimisez pour la Distribution
Finalisez vos projets, en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour adapter votre contenu à diverses plateformes, assurant une portée maximale pour vos efforts de marketing digital.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Produisez rapidement des vidéos marketing captivantes et des clips pour les réseaux sociaux afin d'amplifier votre présence en marketing digital.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de marketing vidéo ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire rapidement et à grande échelle des vidéos marketing captivantes. Ses avatars AI avancés et ses capacités de texte-à-vidéo augmentent la notoriété de la marque et simplifient votre stratégie globale de marketing vidéo.

Quelle est l'approche de HeyGen pour une production vidéo efficace ?

HeyGen simplifie l'ensemble du flux de production vidéo, transformant un brief créatif ou un script vidéo en une vidéo professionnelle avec un système clair et étape par étape. Cela minimise les étapes complexes de préproduction et accélère la création de contenu.

HeyGen peut-il répondre aux exigences de production vidéo d'entreprise ?

Absolument. HeyGen est idéal pour la production vidéo d'entreprise, offrant des avatars AI sophistiqués et des contrôles de marque robustes pour assurer la cohérence. Cela permet aux entreprises de créer du contenu de marketing digital de haute qualité qui représente authentiquement leur marque.

HeyGen facilite-t-il les campagnes de publicité vidéo agiles ?

Oui, HeyGen améliore considérablement la publicité vidéo en fournissant des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect, la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que vos vidéos marketing sont optimisées pour diverses plateformes sans montage extensif, maximisant la portée et l'impact.

