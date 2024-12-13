Créateur de Vidéos de Formation Marketing pour un Contenu Engagé
Créez facilement des vidéos de formation et de marketing captivantes avec des avatars AI, augmentant l'engagement et économisant du temps.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux éducateurs, illustrant le pouvoir des avatars AI pour améliorer les vidéos de formation. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant et axé sur les personnages, mettant en scène divers avatars AI expressifs présentant des concepts clés. L'audio doit maintenir un ton amical et instructif, démontrant comment la fonctionnalité d'avatar AI personnalisé peut personnaliser et rendre l'apprentissage plus interactif pour les participants.
Produisez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing numérique, mettant en avant comment HeyGen peut servir de créateur de vidéos marketing incontournable. Le style visuel doit être dynamique et rapide, coupant rapidement entre divers actifs de stock et scènes pour transmettre la polyvalence. Une musique de fond entraînante et énergique doit accompagner une voix off qui souligne la facilité de trouver et d'intégrer des visuels convaincants en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock pour créer des vidéos promotionnelles percutantes.
Concevez une vidéo de présentation technique de 2 minutes pour les équipes marketing et les défenseurs de l'accessibilité, détaillant l'utilisation efficace des sous-titres pour toutes les vidéos de formation marketing. La présentation visuelle doit être très informative, avec des segments de capture d'écran clairs qui mettent en évidence la fonction de sous-titrage automatique et les options de personnalisation au sein de HeyGen. L'audio doit comprendre une voix off détaillée et explicative, guidant les utilisateurs à travers le processus de sous-titrage, garantissant que tout le contenu est accessible et engageant pour un public plus large.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter significativement l'engagement des apprenants et améliorer la rétention des connaissances pour vos programmes de formation marketing.
Élargissez les Programmes de Formation Marketing.
Développez et déployez rapidement un plus grand volume de cours de formation marketing pour atteindre efficacement un public mondial d'apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos techniques avec l'AI ?
HeyGen simplifie la création de vidéos techniques en utilisant une technologie avancée de créateur de vidéos AI, incluant la synthèse vocale AI pour des voix off réalistes et la capacité de générer des avatars AI personnalisés. Cela permet aux utilisateurs de produire du contenu de haute qualité efficacement sans compétences complexes en montage.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour un montage vidéo facile ?
HeyGen offre un éditeur intuitif par glisser-déposer, ainsi qu'une riche bibliothèque de modèles et d'actifs de stock, rendant le processus de création vidéo simple pour tout le monde. Cette plateforme est parfaite pour créer rapidement des vidéos marketing professionnelles et des vidéos de formation.
HeyGen peut-il améliorer l'accessibilité et la clarté des vidéos ?
Absolument. HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos avec des sous-titres automatiques et offre des capacités robustes de voix off, rendant votre contenu compréhensible pour un public plus large. Vous pouvez également intégrer l'enregistrement d'écran pour démontrer efficacement des processus techniques.
Pour quels types de vidéos marketing HeyGen est-il idéal ?
HeyGen sert de plateforme complète de création vidéo idéale pour produire divers types de vidéos marketing, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos promotionnelles dynamiques et des vidéos informatives pour les réseaux sociaux. C'est un puissant créateur de vidéos marketing pour divers besoins commerciaux.