Développez un guide vidéo d'une minute pour les nouveaux utilisateurs du créateur de vidéos de formation marketing, démontrant comment transformer efficacement un script écrit en une vidéo complète. Le public cible est constitué de professionnels du marketing cherchant à rationaliser la création de contenu. Visuellement, la vidéo doit être épurée et de type tutoriel, avec des mises en évidence claires de l'interface utilisateur à l'écran. L'audio doit comporter une voix off concise et professionnelle guidant les spectateurs à travers le processus de transformation du texte en vidéo, en soulignant les avantages en termes de gain de temps.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux éducateurs, illustrant le pouvoir des avatars AI pour améliorer les vidéos de formation. Cette vidéo doit adopter un style visuel engageant et axé sur les personnages, mettant en scène divers avatars AI expressifs présentant des concepts clés. L'audio doit maintenir un ton amical et instructif, démontrant comment la fonctionnalité d'avatar AI personnalisé peut personnaliser et rendre l'apprentissage plus interactif pour les participants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux spécialistes du marketing numérique, mettant en avant comment HeyGen peut servir de créateur de vidéos marketing incontournable. Le style visuel doit être dynamique et rapide, coupant rapidement entre divers actifs de stock et scènes pour transmettre la polyvalence. Une musique de fond entraînante et énergique doit accompagner une voix off qui souligne la facilité de trouver et d'intégrer des visuels convaincants en utilisant la bibliothèque de médias/soutien de stock pour créer des vidéos promotionnelles percutantes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de présentation technique de 2 minutes pour les équipes marketing et les défenseurs de l'accessibilité, détaillant l'utilisation efficace des sous-titres pour toutes les vidéos de formation marketing. La présentation visuelle doit être très informative, avec des segments de capture d'écran clairs qui mettent en évidence la fonction de sous-titrage automatique et les options de personnalisation au sein de HeyGen. L'audio doit comprendre une voix off détaillée et explicative, guidant les utilisateurs à travers le processus de sous-titrage, garantissant que tout le contenu est accessible et engageant pour un public plus large.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation Marketing

Créez facilement des vidéos de formation marketing engageantes et efficaces qui éduquent votre audience et améliorent la communication de votre marque.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par sélectionner un modèle préconçu ou générez un script avec le générateur de script AI pour structurer votre contenu de formation.
2
Step 2
Personnalisez avec des Visuels et des Personnages
Améliorez votre message en ajoutant des visuels engageants de la bibliothèque de médias et en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre formation.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles et des Sous-titres
Transformez votre script en voix off naturelles grâce à la synthèse vocale AI et ajoutez automatiquement des sous-titres précis pour l'accessibilité et la clarté.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Finalisez votre vidéo de formation marketing et exportez-la facilement avec des ratios d'aspect optimisés pour un partage fluide sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Clips de Formation Marketing Rapides

Générez rapidement des vidéos courtes et percutantes, parfaites pour délivrer une formation marketing ciblée ou promouvoir des cours sur les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos techniques avec l'AI ?

HeyGen simplifie la création de vidéos techniques en utilisant une technologie avancée de créateur de vidéos AI, incluant la synthèse vocale AI pour des voix off réalistes et la capacité de générer des avatars AI personnalisés. Cela permet aux utilisateurs de produire du contenu de haute qualité efficacement sans compétences complexes en montage.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour un montage vidéo facile ?

HeyGen offre un éditeur intuitif par glisser-déposer, ainsi qu'une riche bibliothèque de modèles et d'actifs de stock, rendant le processus de création vidéo simple pour tout le monde. Cette plateforme est parfaite pour créer rapidement des vidéos marketing professionnelles et des vidéos de formation.

HeyGen peut-il améliorer l'accessibilité et la clarté des vidéos ?

Absolument. HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos avec des sous-titres automatiques et offre des capacités robustes de voix off, rendant votre contenu compréhensible pour un public plus large. Vous pouvez également intégrer l'enregistrement d'écran pour démontrer efficacement des processus techniques.

Pour quels types de vidéos marketing HeyGen est-il idéal ?

HeyGen sert de plateforme complète de création vidéo idéale pour produire divers types de vidéos marketing, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos promotionnelles dynamiques et des vidéos informatives pour les réseaux sociaux. C'est un puissant créateur de vidéos marketing pour divers besoins commerciaux.

