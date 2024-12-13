Générateur de Vidéos Résumées Marketing : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Générez rapidement des résumés vidéo et engagez votre audience plus vite avec des avatars AI réalistes, économisant un temps précieux aux créateurs de contenu.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative technique de 90 secondes destinée aux développeurs, chefs de produit et formateurs techniques, montrant comment générer rapidement des résumés vidéo à partir de documents complexes et améliorer l'accessibilité du contenu grâce aux transcriptions. L'esthétique visuelle doit être moderne et schématique, intégrant des enregistrements d'écran et des avatars AI intégrés de manière fluide pour expliquer des concepts complexes. Une voix claire, concise et autoritaire doit narrer le contenu, en soulignant la puissance des avatars AI pour transmettre des informations techniques.
Exemple de Prompt 2
Créez une démonstration de générateur de résumé marketing engageante de 45 secondes pour les gestionnaires de médias sociaux et les propriétaires de petites entreprises, illustrant comment transformer le contenu marketing en vidéos vibrantes pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide et utiliser des couleurs énergiques et vibrantes avec des présentations de formats divers, complété par une musique motivante et énergique et une voix off nette. Mettez en avant la polyvalence du redimensionnement et des exportations de formats pour différentes plateformes.
Exemple de Prompt 3
Développez un tutoriel vidéo de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les développeurs de contenu e-learning, en se concentrant sur la façon dont HeyGen sert d'outil de résumé vidéo robuste pour automatiser la création de modules de formation à partir de contenu long existant. La présentation visuelle doit être structurée et professionnelle, mettant efficacement en avant les points clés et les données, avec une narration calme et éducative. Démontrez clairement la fonctionnalité de sous-titres/captions automatisés pour une accessibilité et un apprentissage améliorés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Résumées Marketing

Transformez rapidement un contenu marketing long en résumés vidéo engageants et concis en utilisant l'AI pour une communication efficace.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu
Commencez par télécharger votre vidéo marketing, audio ou coller votre script. Notre AI analysera le contenu pour identifier les points clés.
2
Step 2
Générez Votre Résumé
Notre résumeur vidéo AI traite instantanément votre contenu téléchargé pour créer un résumé concis, mettant en avant les points marketing les plus importants.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Adaptez votre vidéo résumée marketing en sélectionnant des modèles, en ajoutant des avatars AI et en appliquant vos contrôles de branding pour correspondre au style de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec des sous-titres/captions automatisés et exportez-la dans divers formats, prête pour tous vos réseaux sociaux et canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Transformez les témoignages clients en vidéos convaincantes alimentées par AI, mettant efficacement en avant le succès et renforçant la confiance avec votre audience cible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création vidéo avec l'AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer votre contenu, permettant la génération de texte-en-vidéo à partir de scripts. Vous pouvez rapidement créer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off, économisant un temps considérable dans la production de contenu.

Quels contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant de personnaliser les vidéos avec vos logos, couleurs de marque et éléments. Cela garantit que vos vidéos générées par AI pour les réseaux sociaux maintiennent une identité de marque cohérente sur toutes les plateformes.

HeyGen peut-il générer des sous-titres et captions automatisés ?

Oui, HeyGen propose la génération automatisée de sous-titres et captions, rendant vos vidéos accessibles et engageantes. Cette capacité inclut également des transcriptions avancées pour convertir efficacement la vidéo en texte.

HeyGen est-il efficace en tant que générateur de vidéos résumées marketing ?

Absolument. HeyGen sert de puissant générateur de vidéos résumées marketing, permettant aux créateurs de contenu de produire rapidement des résumés vidéo engageants à partir de contenu plus long. Il agit comme un générateur de résumés AI pour distiller efficacement les messages clés.

