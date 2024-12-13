Le Créateur Ultime de Vidéos de Présentation Marketing

Générez des présentations vidéo engageantes avec des avatars AI réalistes, économisant du temps et personnalisant votre message de marque sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing élégante de 30 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux startups, mettant en avant les points de vente uniques d'un produit grâce à un avatar AI professionnel. Le style visuel et audio doit être professionnel et dynamique, avec un avatar AI délivrant les messages clés avec un ton confiant, utilisant les avatars AI de HeyGen pour une représentation de marque cohérente.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour les chefs de produit ou les éducateurs, simplifiant une fonctionnalité ou un concept complexe. Le style visuel doit être amical et épuré avec des animations utiles, tandis que l'audio propose une génération de voix off engageante, transformant efficacement votre script en un récit dynamique grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo captivante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les créateurs de contenu et les marketeurs des réseaux sociaux, conçue pour annoncer une vente flash ou un nouvel événement. Le style visuel et audio doit être tendance et visuellement riche, incorporant divers médias de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associé à une génération de voix off convaincante pour capter instantanément l'attention.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation Marketing

Transformez vos messages marketing en présentations vidéo engageantes sans effort, créant un contenu professionnel qui capte l'attention de votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner parmi une gamme diversifiée de modèles conçus professionnellement pour rapidement poser les bases de votre présentation marketing, ou commencez avec une toile vierge.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Incorporez votre message marketing en ajoutant du texte à vos scènes. Améliorez votre présentation avec un avatar AI pour délivrer votre script et engager votre audience.
3
Step 3
Appliquez la Marque & Peaufinez
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo et vos couleurs préférées pour maintenir une identité de marque cohérente à travers toutes vos présentations marketing.
4
Step 4
Exportez Votre Présentation Vidéo
Générez votre vidéo finale dans divers formats adaptés à différentes plateformes, prête à partager votre puissante présentation marketing avec votre audience cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Vos Clients

Créez des vidéos AI percutantes pour partager des histoires de succès authentiques de vos clients, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos marketing ?

HeyGen, en tant que générateur de vidéos AI avancé, simplifie la création de vidéos marketing en transformant les scripts en contenu professionnel sans effort. Sa plateforme intuitive et ses modèles prêts à l'emploi vous permettent de produire rapidement des vidéos marketing engageantes sans montage complexe.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un choix idéal pour les présentations vidéo ?

HeyGen est parfait pour les présentations vidéo, offrant des avatars AI réalistes et des capacités de synthèse vocale qui captivent votre audience. Vous pouvez facilement créer des présentations vidéo dynamiques avec des récits engageants et des éléments visuels pour transmettre efficacement votre message.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos marketing ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez personnaliser les modèles avec votre logo, vos couleurs de marque et intégrer vos propres médias, rendant chaque vidéo distinctement vôtre.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos de haute qualité avec HeyGen ?

Avec le créateur de vidéos alimenté par AI de HeyGen, vous pouvez produire des vidéos de haute qualité en quelques minutes à partir de simples textes. Son flux de travail efficace, combiné à des modèles préconçus et une génération automatique de voix off, accélère considérablement votre processus de création vidéo.

