Générateur de Vidéos de Présentation Marketing : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement
Transformez vos messages marketing en vidéos captivantes avec des avatars AI professionnels qui captivent votre audience.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo AI concise de 30 secondes pour les marketeurs des réseaux sociaux, offrant un conseil ou une astuce marketing rapide. La vidéo doit avoir un style visuel rapide et engageant avec du texte dynamique à l'écran, utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement leurs idées en contenu vidéo captivant.
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux entreprises technologiques cherchant à expliquer des fonctionnalités logicielles complexes ou des mises à jour. L'esthétique doit être propre et professionnelle, avec un avatar AI présentant l'information d'un ton clair et autoritaire, démontrant les avatars AI de HeyGen pour créer une présentation parlante engageante.
Créez une vidéo promo vibrante de 20 secondes pour les marques de commerce électronique annonçant une vente flash ou une offre à durée limitée. Cette vidéo marketing doit être énergique et accrocheuse avec une musique percutante et un appel à l'action fort, soulignant comment la génération de voix off de HeyGen peut ajouter instantanément une narration professionnelle à leurs vidéos, boostant leurs campagnes de vente.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo captivantes en utilisant l'AI pour améliorer vos campagnes marketing et atteindre vos audiences cibles.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos courtes et captivantes pour diverses plateformes de réseaux sociaux afin de renforcer la présence de votre marque et l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos pour les présentations marketing ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de présentation marketing professionnelles en offrant un éditeur intuitif de glisser-déposer et une large gamme de modèles personnalisables. Ce générateur de vidéos AI permet aux utilisateurs de produire du contenu engageant efficacement, même sans expérience approfondie en montage vidéo.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour des vidéos professionnelles ?
HeyGen propose des fonctionnalités créatives robustes, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles avec facilité. Vous pouvez utiliser des animations, des transitions et une bibliothèque complète de médias pour enrichir votre contenu vidéo et obtenir une finition de haute qualité, faisant de lui un excellent créateur de vidéos AI.
Puis-je générer des vidéos à partir de texte uniquement avec l'AI de HeyGen ?
Oui, le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de transformer du texte en vidéos captivantes sans effort. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen utilisera ses capacités de synthèse vocale AI pour créer des voix off et des visuels engageants, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu.
HeyGen prend-il en charge les avatars AI pour un contenu vidéo diversifié ?
Absolument, HeyGen propose une variété d'avatars AI réalistes qui peuvent agir comme vos présentateurs à l'écran pour un contenu vidéo diversifié, y compris les vidéos marketing et les présentations. Ces avatars parlants donnent vie à vos scripts, rendant vos vidéos plus dynamiques et engageantes pour votre audience.