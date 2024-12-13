Créateur de Vidéos de Présentation Marketing : Renforcez la Présence de Votre Marque

Créez facilement des vidéos de présentation marketing captivantes en utilisant des modèles personnalisables. Transformez vos scripts en visuels engageants grâce à de puissantes capacités de texte en vidéo.

Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux équipes de marketing d'entreprise cherchant à exploiter des outils avancés de montage vidéo AI. Cette vidéo doit adopter un style visuel élégant et corporatif, mettant en avant des visualisations de données complexes et des éléments d'interface utilisateur, complétés par une voix off AI professionnelle et claire. Mettez en avant comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script simplifie la création de contenu, avec un avatar AI présentant des statistiques clés pour un impact maximal.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo de présentation dynamique d'une minute pour les spécialistes du marketing digital chargés de créer des vidéos marketing engageantes sur diverses plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être rapide, incorporant des couleurs vives et des coupes rapides, accompagné d'une musique de fond entraînante et tendance et de sous-titres/captions bien visibles pour l'accessibilité. Démontrez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour une adaptabilité sans faille entre les plateformes, en utilisant des modèles personnalisables pour accélérer la production.
Produisez une vidéo explicative technique de 2 minutes destinée aux développeurs de logiciels et aux chefs de produit présentant une nouvelle intégration de pile technologique. L'esthétique de la vidéo doit être propre et précise, combinant des enregistrements d'écran détaillés, des diagrammes animés et une musique de fond subtile alignée sur la marque, le tout narré par une génération de voix off calme et autoritaire. Illustrez clairement les étapes d'intégration, en incorporant un support de bibliothèque de médias/stock pour des séquences B-roll techniques pertinentes afin d'enrichir l'explication.
Concevez une vidéo de formation interne de 45 secondes pour les nouveaux employés sur l'utilisation efficace de nos outils de création de vidéos de présentation marketing. L'approche visuelle doit être amicale et accessible, utilisant des graphiques lumineux, des textes à l'écran en surbrillance, et un ton chaleureux et encourageant d'un avatar AI. Présentez le flux de travail simple de glisser-déposer, en utilisant un avatar AI pour guider les utilisateurs à travers les fonctionnalités clés et en fournissant des sous-titres/captions clairs pour tout le contenu parlé.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation Marketing

Créez facilement des vidéos de présentation marketing captivantes avec des outils de montage vidéo AI, conçus pour renforcer la notoriété de la marque et engager votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo avec un Modèle
Sélectionnez un modèle de vidéo marketing professionnel pour lancer votre projet. Utilisez les "modèles de vidéos marketing" existants pour un démarrage rapide et percutant, ou commencez à partir de zéro avec une toile vierge.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Utilisez des "outils de montage vidéo AI" avancés pour générer un contenu engageant. Saisissez votre script pour convertir le texte en vidéo, ou téléchargez vos propres médias depuis la bibliothèque de médias pour personnaliser chaque scène.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix AI et le Branding
Élevez votre narration en utilisant un "générateur de voix AI" avancé pour des voix off au son naturel. Appliquez les couleurs et le logo de votre marque avec des contrôles de branding pour maintenir une cohérence visuelle tout au long de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Finalisez votre création et utilisez le "créateur de vidéos de présentation marketing" pour exporter votre vidéo dans divers formats d'aspect-ratio. Préparez votre vidéo de haute qualité pour un partage fluide sur les plateformes de médias sociaux ou intégrée sur votre site web.

Cas d'Utilisation

Mise en Avant du Succès Client

Développez des histoires de succès client convaincantes avec des vidéos AI pour renforcer la confiance, valider les offres et attirer efficacement de nouveaux clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que créateur avancé de vidéos marketing ?

HeyGen exploite des fonctionnalités AI puissantes, y compris la génération de texte en vidéo et des avatars AI, pour simplifier la création de vidéos marketing de haute qualité à partir de scripts simples, en faisant un outil de montage vidéo AI efficace.

Quelles options personnalisables HeyGen offre-t-il pour le branding dans les vidéos marketing ?

HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos marketing personnalisables, vous permettant d'incorporer facilement le logo, les couleurs et le contenu stock de votre marque. Son éditeur intuitif de glisser-déposer simplifie la personnalisation de chaque scène pour renforcer la notoriété de la marque.

HeyGen intègre-t-il la génération de voix AI et des options complètes de sous-titres ?

Oui, HeyGen dispose d'un générateur de voix AI avancé qui crée des voix off au son naturel directement à partir de votre script. Il génère également automatiquement des sous-titres et captions précis, améliorant l'accessibilité et la portée des vidéos sur les plateformes de médias sociaux.

HeyGen peut-il adapter efficacement les vidéos marketing pour diverses plateformes de médias sociaux ?

HeyGen, en tant que créateur de vidéos polyvalent, permet un redimensionnement et des options d'exportation d'aspect-ratio sans effort pour adapter parfaitement vos vidéos marketing à différentes plateformes de médias sociaux. Cela garantit que votre contenu a un aspect professionnel partout, d'Instagram à YouTube.

