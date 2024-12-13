Créez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux équipes de marketing d'entreprise cherchant à exploiter des outils avancés de montage vidéo AI. Cette vidéo doit adopter un style visuel élégant et corporatif, mettant en avant des visualisations de données complexes et des éléments d'interface utilisateur, complétés par une voix off AI professionnelle et claire. Mettez en avant comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script simplifie la création de contenu, avec un avatar AI présentant des statistiques clés pour un impact maximal.

