Créateur de Vidéos de Présentation Marketing : Renforcez la Présence de Votre Marque
Créez facilement des vidéos de présentation marketing captivantes en utilisant des modèles personnalisables. Transformez vos scripts en visuels engageants grâce à de puissantes capacités de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de présentation dynamique d'une minute pour les spécialistes du marketing digital chargés de créer des vidéos marketing engageantes sur diverses plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être rapide, incorporant des couleurs vives et des coupes rapides, accompagné d'une musique de fond entraînante et tendance et de sous-titres/captions bien visibles pour l'accessibilité. Démontrez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour une adaptabilité sans faille entre les plateformes, en utilisant des modèles personnalisables pour accélérer la production.
Produisez une vidéo explicative technique de 2 minutes destinée aux développeurs de logiciels et aux chefs de produit présentant une nouvelle intégration de pile technologique. L'esthétique de la vidéo doit être propre et précise, combinant des enregistrements d'écran détaillés, des diagrammes animés et une musique de fond subtile alignée sur la marque, le tout narré par une génération de voix off calme et autoritaire. Illustrez clairement les étapes d'intégration, en incorporant un support de bibliothèque de médias/stock pour des séquences B-roll techniques pertinentes afin d'enrichir l'explication.
Concevez une vidéo de formation interne de 45 secondes pour les nouveaux employés sur l'utilisation efficace de nos outils de création de vidéos de présentation marketing. L'approche visuelle doit être amicale et accessible, utilisant des graphiques lumineux, des textes à l'écran en surbrillance, et un ton chaleureux et encourageant d'un avatar AI. Présentez le flux de travail simple de glisser-déposer, en utilisant un avatar AI pour guider les utilisateurs à travers les fonctionnalités clés et en fournissant des sous-titres/captions clairs pour tout le contenu parlé.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités marketing percutantes et des campagnes en utilisant la vidéo AI, obtenant de meilleurs résultats et atteignant efficacement les audiences cibles.
Contenu Engagé pour les Médias Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les médias sociaux afin d'améliorer la visibilité de la marque et de connecter avec votre audience sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que créateur avancé de vidéos marketing ?
HeyGen exploite des fonctionnalités AI puissantes, y compris la génération de texte en vidéo et des avatars AI, pour simplifier la création de vidéos marketing de haute qualité à partir de scripts simples, en faisant un outil de montage vidéo AI efficace.
Quelles options personnalisables HeyGen offre-t-il pour le branding dans les vidéos marketing ?
HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos marketing personnalisables, vous permettant d'incorporer facilement le logo, les couleurs et le contenu stock de votre marque. Son éditeur intuitif de glisser-déposer simplifie la personnalisation de chaque scène pour renforcer la notoriété de la marque.
HeyGen intègre-t-il la génération de voix AI et des options complètes de sous-titres ?
Oui, HeyGen dispose d'un générateur de voix AI avancé qui crée des voix off au son naturel directement à partir de votre script. Il génère également automatiquement des sous-titres et captions précis, améliorant l'accessibilité et la portée des vidéos sur les plateformes de médias sociaux.
HeyGen peut-il adapter efficacement les vidéos marketing pour diverses plateformes de médias sociaux ?
HeyGen, en tant que créateur de vidéos polyvalent, permet un redimensionnement et des options d'exportation d'aspect-ratio sans effort pour adapter parfaitement vos vidéos marketing à différentes plateformes de médias sociaux. Cela garantit que votre contenu a un aspect professionnel partout, d'Instagram à YouTube.