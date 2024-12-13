Votre Générateur de Vidéos de Présentation Marketing pour un Contenu Dynamique

Rationalisez votre production vidéo avec des modèles & scènes prêts à l'emploi, parfaits pour des vidéos explicatives captivantes.

333/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu qui doivent produire des vidéos marketing professionnelles avec une esthétique visuelle propre et engageante et une voix off claire et amicale. Illustrez la puissance des avatars AI de HeyGen et de la génération de voix off pour donner vie aux scripts sans avoir besoin d'une caméra.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à partager leur message sur les réseaux sociaux, avec un style visuel illustratif et amical et une piste audio accueillante et informative. Démontrez les fonctionnalités de HeyGen de Texte-à-vidéo à partir de script et de Sous-titres/captions, rendant les idées complexes accessibles et inclusives.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 15 secondes mettant en avant HeyGen comme le générateur ultime de vidéos de présentation marketing pour les entreprises explorant la création vidéo AI. Présentez un style visuel élégant et à la pointe de la technologie avec un design sonore énergique et futuriste, en soulignant l'adaptabilité sans faille offerte par le redimensionnement & exportation des formats d'image de HeyGen pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Présentation Marketing

Créez sans effort des vidéos de présentation marketing engageantes avec AI, transformant le texte en visuels soignés pour toute plateforme.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre script de présentation marketing. Notre AI convertira automatiquement votre texte en une vidéo dynamique, en utilisant notre capacité de Texte-à-vidéo à partir de script pour donner vie à votre message.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels et de scènes conçus pour les présentations marketing. Ces modèles fournissent une structure prête à l'emploi pour démarrer votre création vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Branding
Personnalisez votre vidéo avec l'identité unique de votre marque. Utilisez nos contrôles de Branding pour intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices, garantissant que votre présentation marketing s'aligne parfaitement avec votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de présentation marketing en sélectionnant vos options de redimensionnement & exportation des formats d'image souhaitées. Téléchargez-la dans divers formats, optimisés pour un partage fluide sur tous vos canaux digitaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Vos Clients

.

Transformez les témoignages clients en études de cas vidéo persuasives avec AI, renforçant la confiance et démontrant une valeur tangible aux prospects.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation marketing ?

HeyGen simplifie la création de vidéos AI en offrant une large gamme de modèles vidéo personnalisables, permettant aux créateurs de contenu et aux marketeurs digitaux de produire des vidéos marketing convaincantes efficacement. Notre plateforme intuitive vous aide à transformer des scripts en contenu vidéo soigné rapidement, faisant de HeyGen un générateur idéal de vidéos de présentation marketing.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour des vidéos conformes à la marque ?

HeyGen permet aux marketeurs digitaux de maintenir une forte cohérence de marque avec des contrôles de branding robustes. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque, et même utiliser des avatars AI personnalisés pour garantir que chaque vidéo reflète votre identité de marque unique pour des vidéos véritablement conformes à la marque.

HeyGen peut-il être utilisé pour divers types de vidéos créatives ?

Absolument ! HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent qui permet aux créateurs de contenu de produire une large gamme de contenus vidéo créatifs, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos promotionnelles dynamiques, et du contenu optimisé pour les réseaux sociaux, le tout propulsé par des avatars AI et des capacités de Texte-à-vidéo.

Quelle est la convivialité de l'éditeur vidéo AI de HeyGen pour affiner le contenu ?

HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer, le rendant incroyablement convivial pour affiner votre contenu vidéo. Notre éditeur vidéo AI inclut des outils d'édition puissants tels que les sous-titres/captions automatiques et le redimensionnement & exportation des formats d'image, garantissant que vos vidéos finales sont soignées et professionnelles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo