Votre Générateur de Vidéos de Présentation Marketing pour un Contenu Dynamique
Rationalisez votre production vidéo avec des modèles & scènes prêts à l'emploi, parfaits pour des vidéos explicatives captivantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu qui doivent produire des vidéos marketing professionnelles avec une esthétique visuelle propre et engageante et une voix off claire et amicale. Illustrez la puissance des avatars AI de HeyGen et de la génération de voix off pour donner vie aux scripts sans avoir besoin d'une caméra.
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à partager leur message sur les réseaux sociaux, avec un style visuel illustratif et amical et une piste audio accueillante et informative. Démontrez les fonctionnalités de HeyGen de Texte-à-vidéo à partir de script et de Sous-titres/captions, rendant les idées complexes accessibles et inclusives.
Concevez une vidéo concise de 15 secondes mettant en avant HeyGen comme le générateur ultime de vidéos de présentation marketing pour les entreprises explorant la création vidéo AI. Présentez un style visuel élégant et à la pointe de la technologie avec un design sonore énergique et futuriste, en soulignant l'adaptabilité sans faille offerte par le redimensionnement & exportation des formats d'image de HeyGen pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Vidéos Marketing Performantes.
Générez rapidement des campagnes publicitaires et des vidéos marketing convaincantes en utilisant AI pour captiver votre audience et stimuler les conversions efficacement.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez instantanément des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux qui augmentent l'engagement et étendent la portée de votre marque sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation marketing ?
HeyGen simplifie la création de vidéos AI en offrant une large gamme de modèles vidéo personnalisables, permettant aux créateurs de contenu et aux marketeurs digitaux de produire des vidéos marketing convaincantes efficacement. Notre plateforme intuitive vous aide à transformer des scripts en contenu vidéo soigné rapidement, faisant de HeyGen un générateur idéal de vidéos de présentation marketing.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour des vidéos conformes à la marque ?
HeyGen permet aux marketeurs digitaux de maintenir une forte cohérence de marque avec des contrôles de branding robustes. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque, et même utiliser des avatars AI personnalisés pour garantir que chaque vidéo reflète votre identité de marque unique pour des vidéos véritablement conformes à la marque.
HeyGen peut-il être utilisé pour divers types de vidéos créatives ?
Absolument ! HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent qui permet aux créateurs de contenu de produire une large gamme de contenus vidéo créatifs, y compris des vidéos explicatives engageantes, des vidéos promotionnelles dynamiques, et du contenu optimisé pour les réseaux sociaux, le tout propulsé par des avatars AI et des capacités de Texte-à-vidéo.
Quelle est la convivialité de l'éditeur vidéo AI de HeyGen pour affiner le contenu ?
HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer, le rendant incroyablement convivial pour affiner votre contenu vidéo. Notre éditeur vidéo AI inclut des outils d'édition puissants tels que les sous-titres/captions automatiques et le redimensionnement & exportation des formats d'image, garantissant que vos vidéos finales sont soignées et professionnelles.